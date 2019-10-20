ذا فويس: هذه هدية راغب علامة لـ "أحلام".. والأخيرة لـ "حماقي": يارب تضيع!

عرضت مساء يوم أمس السبت الحلقة الخامسة والأخيرة لمرحلة الصوت وبس من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "THE VOICE".

افتتحت الحلقة بمتسابقة لبنانية إكتشف موهبتها بالعزف على العود وهي صغيرة ولقبت بـ "ظاهرة لن تتكرر" وهي "ساندي" من لبنان، تألقت على المسرح بغناء أغنية أم كلثوم "بعيد عنك" وتمكنت من خطف قلب سميرة سعيد والإنضمام لفريقها.

راغب علامة كان له نصيب الأسد في هذه الحلقة، فقد أقنع الموهبتين "مصطفى" من العراق و"مودي" من مصر للإنضمام إليه في مواجهة مباشرة مع حماقي.

وتمكن من إقناع الموهبة اللبنانية نور من الإنضمام له بعد مواجهة مباشرة مع أحلام، ليقدم لاحقا الموهبة المصرية والأصغر سناً "نورهان" كهدية لأحلام على حد تعبيره، بعد منافسة مباشرة معها، ليعود ويختتم فريقه بالموهبة السعودية "مي علي" التي غنت أغنية أحلام أكثر من أول.

ولم تتمكن سميرة سعيد من إخفاء حبها لموهبة محمد من السعودية وضمته إلى فريقها، وتمكنت الديفا من إقناع شيماء من مصر من الإنضمام لفريقها بدلا من فريق أحلام واختتمت الحلقة بضم الموهبة اللبنانية "إليسار" بعد صراع مع اللجنة لفريقها.

وتمكن المتسابق المغربي فهد من قلب المعايير بأدائه لأغنية "Fallin" بعد حالة إكتئاب أصابته ومنعته من الغناء لمدة سنتين ليختار فريق محمد حماقي ويكمل معه مشواره في البرنامج بعد صراع كبير بين لجنة التحكيم، لتغضب أحلام بعد اختيار فهد لحماقي وتعلق ممازحة" يارب تضيع يا حماقي".

بدورها أحلام تمكنت من ضم "سيد رزق" من مصر و"أمجد أديب" بعد أداءه لأغنية أصالة نصري قد الحروف وأصبح فريقها جاهزا.

وبذلك انتهت مرحلة الصوت وبس من البرنامج لتبدأ مرحلة المواجهة من الحلقة المقبلة والتي سيتأهل الفائزين بها إلى مرحلة العروض المباشرة.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: