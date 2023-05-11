منة فضالي تكشف سر صادم: "أجهضت طفلي في الشهر الثالث"

حلَّت الفنانة المصرية منة فضالي ضيفةً في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفي الآغا، وصدمت متابعيها بالكشف عن سر لبوح به لأول مرة.

منة فضالي تكشف إقدامها على الإجهاض

خلال اللقاء، كشف فضالي أنها أقدمت على إجهاض جنينها خلال فترة زواجها سابقًا، كي لا يكون هناك بينها وبين طليقها أي رابط.

وقالت فضالي خلال اللقاء: "هناك سر لم أعلن عنه من قبل ولأول مرة أبوح به، وهو أننى كنت ”حامل" أثناء زواجى، ومع الخلافات قررت أن أسقط نفسى فى الشهور الثلاثة الأولى حتى لا يكون هناك أى ربط أو اتصال بيني وبين والد الطفل".

زواج منة فضالي سرًا

ويُشار إلى أن الفضالي كانت متزوجة سرًا من الملحن المصري محمد ضياء الدين عام 2008، ولم تتجاوز فترة زواجهما العام، حيث قررت الفنانة الانفصال مدعيةً تعرضها للضرب والتعنيف من قبله.

من جهته، نفى ضياء الدين تصريحات فضالي، مشددًا على عدم تعديه عليها بالضرب، وكشف أنه انفصل عنها بسبب ملابسها، إذ صرح في إحدى اللقاءات: "صورة شفتها معجبتنيش، أنا متفق معاها إن في حدود في إنك تلبسي لبس عريان شوية، أنا مبحبش اللبس العريان".