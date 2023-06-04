نداء شرارة بفستان توقيع المصمم ليث معلوف في زفاف الأمير الحسين

شاركت الفنانة الأردنية ذات الصوت الدافىء الحساس والفائزة بلقب أحلى صوت للموسم الثالث زفاف الأمير الحسين بن عبدلله الثاني والأميرة رجوة، بأداء أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "ألف ليلة وليلة" وبمشاركة الأوركسترا في قصر الحسينية.

وتألقت نداء شرارة بفستان باللون الفوشي القوي والأكثر جرأة على الإطلاق والذي يعتبر من أكثر ألوان صيف 2023 رواجاً من توقيع المصمم الأردني ليث معلوف، وجاء الفستان بستايل الكيب وأضافت عليه ذيل تناسب بشكل مثالي مع إطلالتها وحزام على الخصر باللون الذهبي مما أعطى الفستان أكثر جاذبية وجمالاً.

أما من الناحية الجمالية نسقت الفنانة الأردنية مع الفستان حجاب باللون الأبيض، واختارت مكياج ناعم يليق بملامح وجهها بأنامل خبير التجميل شامل.

رهف صوالحة بفستان من توقيع زينب الكسواني في زفاف الأمير الحسين