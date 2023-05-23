نجمات أردنيات يحيين حفل حناء الأمير الحسين.. ورجوة آل سيف تزف على صوت نداء شرارة

أقامت الملكة رانيا العبدالله حفل حناء لولي العهد الامير الحسين بن عبدالله على وقع الأهازيج والزغاريد الشعبية، واستعانت بأصوات نسائية أردنية عذبة لإضفاء مزيدًا من الجمال والرونق للحدث المهم، الذي يعتبر أولى الاحتفالات الملكية.

نجمات أردنيات في حفل حناء الأمير الحسين

وفق لأقوال الحاضرين في الاحتفال، غنَّت الفنانة الأردنية نداء شرارة أهزوجة تراثية كتبت خصيصًا لزفة الأميرة رجوة، التي دخلت قاعة الاحتفال في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان فوق منثور بتلات الورود الجورية، بينما والدتها والملكة رانيا وعدد من أفراد العائلة المالكة الأردنية.

وتألقت العروس مرتديةً ثوبًا أبيض مزينًا بالتطريزات التقليدية الذهبية، من توقيع مصممة الازياء السعودية هنيدة الصيرفي، متوشحةً بغطاء رأس أبيض.

كما أمتعت النجمتين الأردنيتين زين عوض وديانا الكرزون الحضور بوصلة من الأغاني التراثية بصحبة فرقتين نسائيتين للتراث االشعبي. كما أبدعت فرقة "حليم للموسيقى" في استحضار روح الشرق والتراث العربي بآلاتها الوترية.

تجهيزات حفل حناء الأمير الحسين

وفي وقت سابق، شاركت الملكة رانيا العبدالله مقتطفات من تجهيزات ليلة الحناء، التي استعين فيها أيادي محلية، فنرى السيدات الأردنيات يعملن على حياكة التطريزات التقليدية التراثية على قطع الأقمشة، بينما أخريات منهمكات في صناعة المكرميات اليدوية.

كما نرى مجموعة من السيدات يجبلن الحناء بأيديهن ويملأنها بأكياس صغير شفافة، بينما يغنين: "وانزلي على الحنة ست البنات..والشعر عشر خصايل مجدولات.. مدّت إيديها يحننها المزيونات".

وأرفقت الملكة الفيديو بتعليق، شكرت من خلاله كل من ساهم في التجهيزات، وكتبت: "سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير #نفرح_بالحسين".



