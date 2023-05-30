نزار الفارس يؤكد خطوبته من حورية فرغلي بعد تكذيبها الخبر

قرر المذيع العراقي نزار الفارس الرد على اتهامات الفنانة المصرية حورية فرغلي له بمحاولته تصدر الترند، بعد إطلاقه شائعة خطوبته منها.

نزار الفارس يرد على تكذيب حورية فرغلي له

وخرج الفارس في مقطع فيديو شاركه عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، كاشفًا الحوار الذي دار بينه وبين فرغلي في كواليس اللقاء، وقال: "حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس، أنا كبرت بالعمر، مين هيرضي يحبني وأنا عاملة عمليات، نفسيتي تعبانة".

وكذَّب الفارس فرغلي، لافتةً إلى أنه تقدم بالفعل لخطبتها، مضيفًا: "حينها قولت لها لو حد عراقي اتقدم ليكي هتوافقي، وردت بالموافقة وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس".

وأضاف أنهما خرجا للشرفة ووثقا الفيديو الذي يقول لها إنه شخص غيور ولا يسمح بارتداء الملابس القصيرة، مُشيرًا إلى أنها فرحت بذلك.

وتابع: "استغربت من تصريحها بإني استغلها والفيديو موجود وهتشوفوه في الحلقة لما تتذاع".

حورية فرغلي تنفي خبر خطوبتها

ويأتي رد الفارس، بعدما نفت فرغلي خبر خطبتها منه، مؤكدة أنها ستقاضيه بعد أن استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل مقابلة معها، مدعياً أنها صوراً من خطبتهما، مهددة أنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "صبايا" الذي يعرض عبر قناة "الشمس"، قالت فرغلي : "أنا بقيت أخاف من الناس فعلا بيكلموني من اسبوع عايزين يجو يصورو معايا ووافقت والحلقة اتصورت يوم الحد الي فات ودخلتهم بيتي كان فريق البرنامج من مصورين وعمال إضاءة وأنا كان معايا والدتي والكلب بتاعي وكنت أول مرة أشوفه امبارح في حياتي".



وعن رقصتهما سويا قالت: "قالي انتي بتحبي ماجد المهندس؟ قولتله أه فقالي تحبي ترقصي على أغنية ليه فمرضتش أكسفه كنت بجامله وفوجئت بيه بيصور فيديوهات من ورايا وأنا متخبطش لنزار ولا لأي راجل في الدنيا.. أنا هرفع عليه قضية هو خطبني من مين؟".

واستكملت حورية فرغلي : "أنا مش معايا حتى رقم تليفونه وهما عملوا عليا فيلم هندي، أنا ممكن أرفع قضية وفي شهود العمارة كلها شاهدة.. انت جاي تعمل بروباجاندا وأنا واحدة من ضحاياك مش من حقك تجيب خبر عني إفرض أنا متجوزة في السر أنا ممكن أعملك قضية رد شرف..أنا مش ندمانة علشان دا كان درس ليا".

