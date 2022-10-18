انفصال آلب نافروز وايتشا توران .. والأول يوضح حقيقة الخيانة

تداولت الصحف التركية قبل عدة أشهر شائعات حول انفصال النجم التركي الشهير آلب نافروز وحبيبته ايتشا توران، ولكنّهما نفيا الامر بطريقة مباشرة، حيث أكد الثنائي عند انتشار هذه الشائعات ان علاقتهما تسير على ما يرام.

انفصال آلب نافروز وايتشا توران وأنباء حول الخيانة

بعد مرور عدة اشهر على الشائعات، كشفت العديد من الصفحات والمواقع ان الثنائي التركي الشهير، "آلب نافروز" والنجمة التركية "ايتشا توران" انفصلا بشكل مؤكّد، وانتهت علاقتهما بشكل نهائي.

وبالرغم من ان الثنائي لم يكشفا عن الأسباب الرئيسية التي أدّت الى انفصالهما، إلّا ان الكثير من المصادر تناقلت أنباء أن الغيرة الشديدة وراء هذا الانفصال، فيما أضاف آخرون أن الخيانة السبب.

وتاتي هذه الأسباب بعد تقرّب ايتشا توران وايكين كوتش في موقع تصوير مسلسلهما الجديد، وانتشار أخبار حول غيرة آلب، ووقوع العديد من المشاكل بينه وبين ايتشا توران.

من جانبه خرج مؤخرًا النجم التركي، وأكد الانفصال بينه وبين ايتشار لكنه نفى ان تكون الخيانة هي السبب، وأشار إلى أن هناك من يحاول تشويه سمعته بسبب تصويره المسلسل الجديد.

علاقة آلب نفروز وايتشا توران

بدات علاقة الثنائي التركي منذ تصوير المسلسل التركي الذي جمعهما وهو "حكاية جزيرة" حيث ظهر آلب وايتشا في المسلسل كثنائي رومانسي واكّد الجمهور بان هناك تقارب بينهما في الحقيقة.

وتحدث النجم التركي آلب نافروز عن علاقته بزميلته في وقت سابق وقال: "تحوّلت علاقة الصداقة الى مرحلة أخرى، وعلاقتنا تسير على ما يرام نحن في غاية السعادة".

نبذة عن مسلسل حكاية جزيرة

توقّف المسلسل التركي "حكاية جزيرة" عن العرض وذلك لأنه لم يحقق نسب مشاهدات عالية بالرغم من نجاح الأبطال معاً، وتشكيلهما ثنائية مميزة.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة تعمل في مجال العقارات تذهب الى إحدى الجزر بهدف بيع أرض يمتلكها أحد الاشخاص لتبدأ تفاصيل قصة حب في حياتها.