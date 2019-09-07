نقل المخرج اللبناني سيمون أسمر للعناية المركزة وابنه يكشف وضعه الصحي

نُقل المخرج اللبناني سيمون أسمر إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تأزم وضعه الصحي ودخل العناية المركزة.

وتناقلت العديد من المواقع المحلية اللبنانية، من مصادر مقربة لسيمون أسمر أن وضعه الصحي حرج للغاية، ودخل المستشفى تحت اسم سمعان أسمر.

وأشارت المصادر إلى أن سيمون أسمر يعاني من مرض الكلى منذ سنوات عندما كان في السجن.

وكشف نجله بشير أسمر، في تصريحات صحفية أن وضع والده الصحي مستقر وأنه يتلقى العلاج حاليًا في المستشفى، رافضًا الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى دخوله العناية المركزة.

يُذكر أن سيمون أسمر أطلق عليه الكثيرون في لبنان لقب "صانع النجوم"، كما أنه عمل في عشرات البرامج الفنية والترفيهية السياسية والثقافية، وتخرّج العديد من الفنانين من برنامجه الشهير "استوديو الفن".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: