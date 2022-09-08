بعد وفاته.. جورج الراسي في ديو غنائي مع شقيقته

منذ عام 2016، شوَّقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي وشقيقها الراحل جورج الراسي محبيهم بإعلان عن "ديو" غنائي يجمعهما، لكن جرى تأجيله عدة مرات ولم يبصر النور حتى اليوم، لكن السؤال الذي طرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي هل من الممكن طرح الأغنية بعد وفاة الفنان اللبناني.

ديو غنائي يجمع نادين الراسي وجورج الراسي

وبهذا الصدد، خرج المؤلف اللبناني طوني أبي بكر، الذي قام بتأليف الأغنية، في تصريحات صحفية جديدة يكشف من خلالها مصير الـ"ديو"، مُشيرًا إلى أن المشروع ما يزال في بدايته، فقد وضع صوت جورج ونادين عليه.

وأوضح أن من الممكن العمل عليه ليصل مرحلة الاحترافية، فهو يبذل قصارى جهده لتقديم العمل قبل الذكرى الأربعين لرحيل جورج الراسي.

ولفت طوني أن جورج هاتفه في يوم من الأيام وطلب منه تقديم ديو مشترك مع شقيقته، إلَّا أن لم يكن يعلم ما فكرة الأغنية التي يوَّد تقديمها.

جورج الراسي يغني أغنية "أختي"

وبالعودة لعام 2017، كشف جورج أنه سيقدم أغنية "أختي" كديو غنائي مع شقيقته، كاشفًا أنه سيجري تصويرها على طريقة الفيديو كليب، لكن أُجِّل الموضوع بسبب انشغال نادين بتصوير مسلسلاتها وكثرة أسفارها.

أما بشأن فكرة الـ"ديو"، فهو يرصد اللحظات اللطيفة التي جمعت الأخ بشقيقته منذ الطفولة حتى الشباب، ومشاعر الخوف التي انتابت جورج في لحظة زواج شقيقته وانتقالها لمرحلة جديدة.

وأدى جورج مقطع من الأغنية في إحدى لقاءاته المتلفزة، إذ ينتهي المقطع: "لو أنا كبرت ورحت بيت جديد رح يضلو أهلي نور عنيا".



وفاة جورج الراسي

توفي الفنان الشاب عن عمر ناهز الـ39 عامًا في حادث سيارة، بعد اصطدامه، بالحاجز الواقع في منتصف الشارع دون تزويده بإضاءة خلال عودته من حفله في سوريا.

وتوفيت إلى جانب جورج السيدة زينة المرعبي وهي من مواليد 1984، وولدت في مدينة طرابلس ولديها 3 بنات، وهي صديقة مقربة من الفنان الراحل.

وأردفت المصادر بأن زينة المرعبي هي صديقة مقربة من الراحل وظهرت معه في أكثر من مناسبة، كما انها تعمل على تنظيم اعماله الفنية، مؤكدين أن ما يجمعهما مجرد صداقة وليس أكثر.