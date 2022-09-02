طليقة جورج الراسي متهمة بقتله و تطلب مساعدة السفارة الأمريكية!

كشفت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، أن البعض يتهمها بأنها وراء (مقتل) طليقها الفنان جورج الراسي، الذي لقي مصرعه إثر حادث سير مروع، السبت الماضي.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها جويل عبر خاصية (ستوري) على حسابها في تطبيق (واتساب).

وجاء في التدوينة: (شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف).

وأضافت: (تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا).

هذا و تداولت إحدى الصفحات المعنية باخبار المشاهير على (إنستغرام) فيديو لعارضة الأزياء جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، تظهر فيه بشكل جديد وصادم.

و ظهرت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم في الفيديو المتداول حليقة الرأس وبحالة يرثى لها، وتتكلم عن القسوة وكيف تؤثر الظروف القاسية على الشخص.

وأثار ظهور جويل حاتم بهذا الشكل الصادم حالة من الجدل بين الجمهور، وأبدى عدد كبير من جمهور السوشال ميديا قلقهم الشديد على حاتم علي مؤكدين أنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب وفاة طليقها ووالد ابنها، فيما شكك البعض بانها تمر بحالة نفسية معلقين أنها تحاول تصدر الترند بهذه التصرفات، وأشار البعض إلى انها تتصرف بدون إدراك ووعي.