بعد 3 حالات إجهاض.. فرح الهادي تعلن حملها بفيديو مؤثر

أعلنت مشهورة السوشال ميديا الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي خبر انتظار مولودهما الأول، بعد اكتشاف فرح حملها بتاريخ 20 ديسمبر العام الماضي.

فرح الهادي تعلن حملها

وشاركت فرح الهادي متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" مقطع فيديو تستعرض فيه تكور بطنها، مرتديةً "أوفرهول" باللون الأسود نسَّقته بتيشيرت أبيض، بينما أمسكت بين يديها صور إيكو لجنينها، في حين طبطب زوجها عقيل على نتوء بطنها بلطف وقبَّل جبينها.

ويبدو أن الهادي مرَّ على حملها عدة أشهر بسبب بروز بطنها بشكل واضح، إذ يبدو أنها رغبت في إعلان الأخبار بعد تثبيت الحمل.

فرح الهادي توثق لحظات اكتشاف حملها

وسجلَّت الهادي رد فعلها لحظة معرفته بحملها، ورد فعل زوجها حينما كشفت له الخبر السعيد، إذ بدا عليهما التأثر والسعادة.

وأرفقت الفيديو بتعليق: "كنت خاشه عنكم هالسر من ٢٠٢٢ وماقدرت اصبر اكثر من جذي .. لانكم اهلي وخواتي واعز ما املك بحياتي وابيكم تعيشون معاي هالرحلة وتكونون معاي قراب بكل تفاصيلها".

وأضافت: "بعد خمس سنوات.. الف الحمدلله يارب على هالنعمة وهالشعور والله يرزق كل محروم يارب .. والله يقر عيوني بشوفته سليم معافى يارب وادعولي الله يتمم علي حملي بالسلامة".

إطلالة فرح الهادي

وشاركت فرح الهادي متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع زوجها، تظهر فيها مرتديةً فستانًا ورديًا من توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي جاء ضيقًا على جسدها لإبراز نتوء بطنها، وتميَّز بأكمامه الدراماتيكية من قماش التل اللمَّاع.

وأرفق الهادي الصور بتعليق، كتبت فيه: "وعادت للحياةِ " حَياة " 🤍🤰🏻".

إجهاض فرح الهادي

ويُشار إلى أن الهادي عانت سابقًا من ثلاث حالات إجهاض، الأول كان بعد 3 أشهر من زواجهما، إذ لم تكن مستهدة للحمل وتحمل المسؤولية؛ لذلك لم تتابع حملها مع طبيب مختص ما نتج عنه إجهاض بعد أسابيع.

وبعد إجهاض طفلها الأول، قررت أن تباشر تلقي العلاج من أجل الإسراع في الحمل مجددًا، رغم أنها لم تكن بحاجة لذلك.

وفي شهر مايو من عام 2019، أعلن حملها بطفلها الثاني، إلَّا أنه لم يثبت وتعرضت للإجهاض.

واستمرت الهادي في تلقي العلاج من أجل الحمل، إلَّا أن حملها بالثالث كان ضعيفًا في البداية، ورغم محاولاتها الاحتفاظ به بتلقي العلاجات الموصوفة، إلَّا أنها لم تأتِ بفائدة، وفقدت جنينها.