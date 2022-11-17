عقيل الرئيسي يحقق حلم فرح الهادي.. والأخيرة تبكي من الفرح

حقق مشهور السوشال ميديا الكويتي عقيل الرئيسي حلم زوجته الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي ، وذلك قبل انتهاء العام الحالي؛ ليكون عامًا جميلًا يتميَّز بالذكريات الجميلة.

عقيل الرئيسي يفاجئ فرح الهادي

وشارك عقيل الرئيسي متابعيه عبر حسابه على "سناب شات" مقطع فيديو يوثق لحظة مفاجأته لفرح الهادي بشرائه منزل الأحلام لها في الإمارات العربية المتحدة، وبشكل محدد في مدينة دبي الساحرة.

في بداية الفيديو، يشير عقيل إلى أنه سيفاجئ فرح بهدية الأحلام، حيث كانت متواجد داخل سيارة معصوبة العينين، ثم أمسك بيدها وأخرجها ووضع بين يديها صندوقًا ذهبيًا يحتوي على مفاتيح المنزل، وحال رؤيتها باب المنزل المُزيَّن بشريط أحمر، اندفعت نحوه غير مصدقة، وبدأت الصراخ لحظة دخولها والبكاء من الفرح.

وفي إحدى اللقطات، تظهر وهي تعانق عقيل بكل حب، وتقف إلى جانبه على شرفة المنزل، بينما أغنية "لكن أحبك عالأقل" لمغنيتها "آنين" مشتعلة في الخلفية.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مهنئين الثنائي ومباركين لهم، فكتبت المشهورة السعودية مودل روز: "الله يباركلكم فيه ويعطيكم خيره ويكفيكم شره".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "يالله فرحت حيلللل على فرررحة فرح وشلون تنططط من الوناااسه وربي هالانسااانه لطيييفه بشكل كبير احبها احبها حيلللل ويارب دايم اشوفها مستانسه جذي".