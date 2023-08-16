بعد 4 سنوات.. تامر حسني وأسيل عمران يجتمعان في مشورع جديد

شوَّق الفنان المصري تامر حسني متابعيه لتعاون جديد سيجمعه مع الممثلة السعودية أسيل عمران، وذلك بعد مرور 4 سنوات على مشاركتهما في الفيديو المصور لأغنيته "ناسيني ليه".

تعاون جديد يجمع تامر حسني وأسيل عمران

وشارك حسني عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بعمران، لافتًا إلى أن العمل الجديد لن يكون فيديو مصر لأغنية.

وكتب: "رجعنالكم تاني انا و النجمه الجميله اسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه .. بس دلوقتي مش كليب بس احنا بنحضر رحله فنيه اطول كنتوا مستنيينها من زمان".

وتابع: "انتظروا اول خطوه في الرحله و هي كليب اغنيتي الجديده ( حوّا ) من البوم هرمون السعاده يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعه السادسه مساءً".

من جهتها، أعربت أسيل عن سعادتها بهذا التعاون، وكتبت: "متحمسة كثير للشغل مع فنان ناجح وذكي ومحترم مثلك🤍 يارب المشروع الجاي يحبو الناس 🥰😍وشكراً تامر على كل شي".

كما باركت الإعلامية السعودية لجين عمران، شقيقة أسيل عمران، للثنائي متمنيةً لهما النجاح في مشورعهما، وعلَّقت: "ألف مبروك ليكم إنتو الإثنين..و في إنتظار إبداعاتكم الرائعة .. أحبكم".