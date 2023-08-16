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بعد 4 سنوات.. تامر حسني وأسيل عمران يجتمعان في مشورع جديد

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 16 آب / أغسطس 2023 - 01:01
تامر حسني
تامر حسني

شوَّق الفنان المصري تامر حسني متابعيه لتعاون جديد سيجمعه مع الممثلة السعودية أسيل عمران، وذلك بعد مرور 4 سنوات على مشاركتهما في الفيديو المصور لأغنيته "ناسيني ليه".

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تعاون جديد يجمع تامر حسني وأسيل عمران

وشارك حسني عبر حسابه في "إنستغرام" صورة تجمعه بعمران، لافتًا إلى أن العمل الجديد لن يكون فيديو مصر لأغنية.

وكتب: "رجعنالكم تاني انا و النجمه الجميله اسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه .. بس دلوقتي مش كليب بس احنا بنحضر رحله فنيه اطول كنتوا مستنيينها من زمان".

وتابع: "انتظروا اول خطوه في الرحله و هي كليب اغنيتي الجديده ( حوّا ) من البوم هرمون السعاده يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعه السادسه مساءً".

تامر حسني

من جهتها، أعربت أسيل عن سعادتها بهذا التعاون، وكتبت: "متحمسة كثير للشغل مع فنان ناجح وذكي ومحترم مثلك🤍 يارب المشروع الجاي يحبو الناس 🥰😍وشكراً تامر على كل شي".

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 كما باركت الإعلامية السعودية لجين عمران، شقيقة أسيل عمران، للثنائي متمنيةً لهما النجاح في مشورعهما، وعلَّقت: "ألف مبروك ليكم إنتو الإثنين..و في إنتظار إبداعاتكم الرائعة .. أحبكم".

تامر حسني

 

 

كلمات دالة:تامر حسنيأسيل عمران

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