تامر حسني يلجأ لياسمين عز للرد على منتقدي فيلمه "تاج"

لجأ الفنان المصري تامر حسني اللإعلامية المصرية ياسمين عز؛ للرد على الهجوم الذي تعرض له فيلمه "تاج".

ياسمين عز تدافع عن تامر حسني

وشارك تامر حسني عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" مقطع فيديو لعز ظهرت فيه تدافع عنه وعن فيلمه الذي تعرض للهجوم، حيث طالبت الجميع بالافتخار به وبنجاحاته وقدرته على التأليف والإخراج والغناء، حيث وصفته بـ"الفنان الشامل"، فيما وصفت المهاجمين بـ"المغيوظين".

تامر حسني يرد على مهاجمي فيلمه

بدوره، أرفق حسني الفيديو بتعليق، كتب فيه: "زمن غريب والله بنلوم المجتهد اللي بيألف وبيخرج وسايبين الكسلان وضعاف النفوس يكفيني شرفًا أن فيلم بحبك صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية دوليًا".

وأضاف تامر حسني" فيلم تاج تم بيعه بنجم شباك 1 مش تجميعة نجوم، ودي حاجة تحسب للفيلم وبعملها كل سنة الحمد لله، وکونه نوع جديد للسينما العربية يحسب للفيلم برضه، الفيلم الحمد لله تم توزيعه النهاردة عالميًا أكيد دي حاجات بتزعل بعض ضعاف النفوس.. ولكن واقعها على الناس العقلاء جميلة اللي بيتمنوا الخير لابن بلدهم اللي حاجة زي كده بتشجعهم إن مفيش مستحيل ولا يمكن نبقى حافظين مش فاهمين".

وأوضح أن السحر انقلب على الساحر، فمحاولات اللجان المأجورة على تثبيط نجاحاته كانت بمثابة إعلان لفيلمه، قائلًا: "لو جبت أهم شركات في العالم عشان يقدموا فكرة بالذكاء ده عشان اعمل دعاية لفيلمي مكانوش هيوصلوا لربع المفعول الإيجابي اللي عملوه الحملات واللجان المأجورة في إثارة فضول الناس انها تروح تشوف الفيلم".

تامر حسني يشكر ياسمين عز



ووجه حسنى كلامه لياسمين عز، قائلًا: "أحب أطمنك يا ياسمين إنه لا يصح إلا الصحيح وخلي بالك الجمهور ذكي جدًا ويمكن بسبب الحملات الساذجة دي الجمهور زاد طلبه على الفيلم لإن الحملات زادت فضول الناس إنها تروح الفيلم عشان تحكم بنفسها، ولما راحوا عجبهم الفيلم بدليل إيراداته الضخمة".

وكشف تامر حسني أن العمل القادم سيشرف على تصويره أيضًا، واختتم قائلًا: "شكرًا لدفاعك عن الحق يا أحلى ياسمني".

