بعد 40 يوم من زفافهما.. انفصال نجمة "حريم السلطان" وزوجها

أقامت النجمة التركية الشهيرة ميرفي بولغور حفل زفاف ضخم احتفلت فيه بعقد قرانها على المغني التركي الشهير "مارت آيدن" وذلك وسط حضور عائلتها وأصدقائها.

وكانت نجمة مسلسل حريم السلطان قد شاركت جميع لحظات حفل زفافها الذي أقيم في الأول من أكتوبر الشهر الماضي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

انفصال ميرفي بولغور عن زوجها

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "ميرفي بولغور" بشكل صادم ومفاجىء بانها تقدّمت بطلب أوراق الطلاق من زوجها الجديد مارت آيدن وذلك بعد 40 يومًا فقط من زفافها.

ولم تكشف ميرفي عن الأسباب التي جعلتها تطلب الطلاق من زوجها بالرغم من أنه لم يمرّ سوى شهر على زواجها منه، وأثار هذا الخبر صدمة لدى جمهورها.

وانتقل الجمهور الى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد ميرفي وحياتها الشخصية، حيث أشاد المتابعون بأدائها المهني ولكنهم انتقدوا حياتها الشخصية خاصة وأن هذا الانفصال الثاني لها ولم تبق على الزواج سوى 40 يوم فقط.

علاقات ميرفي بولغور

بالرغم من انها شاركت جميع لحظات السعادة التي مرّت بها خلال زفافها كما أنها قامت بتغيير كنيتها على وسائل التواصل الاجتماعي لكنيّة زوجها الجديد آيدن، وعلق الجمهور أن جميع المظاهر التي كشفتها النجمة التركية سابقًا مجرد أكاذيب.

وتزوجت النجمة التركية الشهيرة "ميرفي بولغور" خلال عام 2015 من النجم مراد دالكيليتش ولكنّها انفصلت عنه بعد مرور عامين على زواجهما في عام 2017، وبعد 5 سنوات من انفصالها الأول استطاعت الزواج مرة أخرى ولكن هذه المرة كانت مدة زواجها شهر فقط.