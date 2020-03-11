زواج مذيعة الـ MBC 3 حديث السوشال ميديا.. شاهد بالفيديو كيف بدت بالأبيض!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمذيعة الـ MBC 3 التي تحمل الجنسية الفلسطينية "عزة زعرور" من حفل زفافها على الشاب السوري المدعو "نور ياسين".

زواج عزة جاء بعد أشهر قليلة من إعلانها لخبر خصوبتها ببوست شاركته عبر حسابها في إنستغرام وجاء فيه "قابلوا رجل أحلامي"!

يذكر أن عزة اكتستب شهرتها من تقديم برامج الأطفال على قناة الـ MBC 3 قبل أن تقدم استقالتها قبل للمحطة. وما لا يعرفه الكثير أنها كانت متزوجة سابقاً من رجل يدعى "أحمد الشما" إلا أن الزواج انتهى بعد 7 سنوات لتدخل بعدها في قصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي والتي تكللت بالزواج.

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