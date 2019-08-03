بـ"الهوت شورت"..غادة عادل تثير ضجة على إنستغرام في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل ضجة بين أوساط السوشيال ميديا وخاصة على موقع إنستغرام، وذلك بعدما نشرت مجموعة من الصور الخاصة بها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة "Insight"، وظهرت فيها مرتدية "الهوت شورت"، لتبدأ التعليقات تنهال من المتابعين تعبيرًا عن إعجابهم بجمالها.

وكانت جلسة التصوير بعدسة المصور خالد فضة، والذي اختار شاطئ البحر مكانًا للتصوير، وظهرت غادة عادل بـ" هوت شورت" جينز، مع توب فضي ارتدت عليه جاكيت أبيض وأكملت الإطلالة بحذاء أسود وبعض الإكسسوارات الأخرى.

الجدير ذكره أن غادة عادل لم تشارك في سباق رمضان الماضي، وذلك بعدما تم تأجيل العمل الذي كان من بطولتها وهو "مملكة إبليس"، إلّا أنها ستكون لها مشاركة في رمضان القادم من خلال الجزء الرابع من مسلسل "كلبش" إلى جانب النجم أمير كرارة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: