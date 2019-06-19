بكلمات مؤثرة..نجوم الفن ينعون وفاة ملكة جمال لبنان ميشيل حجل

حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في لبنان، وذلك بعدما انتشر خبر وفاة ملكة جمال لبنان عام 2016 ميشيل حجل بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ24 عامًا.

وما زاد الحزن لدى الجمهور، هو أن الراحلة ميشيل حجل أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الغدد اللمفاوية في يناير العام الماضي ومن ثم في نفس العام في شهر يونيو أعلنت أنها شفيت وانتصرت على المرض، وبناء عليه حددت موعد زفافها في يوليو 2019 لتواجه قبل هذا الموعد انتكاسة في حالتها الصحية وتفارق الحياة.

ونعتها شقيقتها بولا على حسابها في "فيسبوك"، ونشرت صورة لها من نعي كتب فيه ""ضلي ضحكي من عندو من فوق، نيالك يا حرقة قلبنا يا نعمة زرتينا ورحتي بسرعة، نيالك فيا يا رب بس اخدتا كتير بكير".

وتفاعل مع هذا الخبر عدد من النجمات في لبنان، فكتبت إليسا عبر تويتر وقالت: " إنتي بطلة بعيون الكل. الله يرحمك يمكن الله ريّحك من عذاباتك. الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك. الله يرحمك يا ميشيل".

إنتي بطلة بعيون الكل. الله يرحمك يمكن الله ريّحك من عذاباتك. الله يعطي كل اللي بتحبيهن الصبر والراحة عا فراقك. الله يرحمك يا ميشيل pic.twitter.com/omd1dzCaZI — Elissa (@elissakh) June 17, 2019

​وكذلك نعت المطربة مريام فارس ميشيل وكتبت طالبة الصلاة لأجلها "خلي صلواتنا اليوم تكون لراحة نفس ميشيل حجل إلي هلق صارت نفسها بالسما. الله يصبر أهلها ويعطيهم القوّة".

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