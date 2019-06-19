فيفي عبده توضح: "هذا هو سبب اختفاء حواجبي في مقلب رامز في الشلال" (صورة)

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده خلال الفترة الماضية، للكثير من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اختفاء حواجبها خلال المقلب الذي وقعت فيه مع رامز جلال خلال رمضان، لذا قررت أن تحسم الأمر وترد من خلال بث مباشر على إنستغرام.

وأوضحت فيفي عبده في الفيديو ما حدث معها خلال المقلب وأكدت بأنها ليس لديها حواجب بالأصل، وأنها تقوم برسمهم عن طريق استعمال بعض مساحيق التجميل بحسب الطريقة التي تناسب وجهها، مؤكدة أنها ترفض تمامًا فكرة استعمال التاتو للحواجب.

على الصعيد الفني والمهني، كانت آخر أعمال الفنانة المصرية فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، والذي خاضت به سباق رمضان الدرامي لعام 2019، وشاركها في بطولته حورية فرغلي، وأيضًا ابنتها عزة مجاهد.

وكانت فيفي عبده قد أثارت الجدل سابقًا، بسبب طريقتها الجريئة في الرد على أحد الأشخاص الذي وصفها بأنها عجوز، فما كان لها إلأ أن ردت عن طريق مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بتصرفات لا تليق بعمرها الذي تخطى الـ60 عامًا بحسب رأي الجمهور.

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