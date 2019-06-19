هيفاء وهبي توجه رسالة إلى جمهورها بعد تجاوزها محنتها الصحية!

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة إلى جمهورها وأصدقائها وكل من ساندها في محنتها المرضية الأخيرة بعد خروجها يوم أمس من المستشفى.

ونشرت وهبي هذه الرسالة عبر حسابها الخاص في موقع تويتر كشفت فيها عن مشاعرها وتأثرها الكبير في المرحلة التي عاشتها مع المرض، كما وجهت الشكر لكل من تواجد حولها وسأل عنها، مُعبرة عن امتنانها الشديد للجميع خصوصًا جمهورها.

وكانت وهبي قد نشرت قبل خروجها من المستشفى صورتين لها الأولى علقت عليها بـ "اشتقتلكم"، أما الثانية فظهرت فيها وقد طُبعت قبلة على خدها مؤكدة انها من والدتها.

وتفاعل الجمهور مع رسالة وهبي متمنين لها دوام الصحة والعافية، ومعبرين عن سعادتهم لتجاوزها المحنة المرضية التي ألمت بها.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تواجدت مؤخرًا في المستشفى لفترة طويلة بعد تعرضها لوعكة صحية لم يتم الكشف عن طبيعتها، وانتشرت عدد من الإشاعات والتكهنات حول الحالة الصحية للفنانة اللبنانية حيث نقلت بعض المواقع أن وهبي بحالة حرجة بسبب اصابة كبدها بفيروس خطير، وهو الأمر الذي نفاه مدير اعمالها، مُهاجمًا جميع المواقع والصحافيين الذين ينشرون اخبار مغلوطة عن حالة النجمة اللبنانية الصحية.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: