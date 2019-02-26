بعد موقفه من الإعدامات في مصر: بلاغ ضد عمرو واكد

تقدَّم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، ضد الفنان عمرو واكد، بسبب تغريدة على (تويتر)، أعرب فيها عن موقفه الرافض لأحكام الإعدام، التي صدرت بحق 9 متهمين باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وقال واكد في تغريدته: (ضد حكم الإعدام للبريء والمذنب على حدٍ سواء، القتل خطأ كبير على الكل، وغرض أي عقاب هو إعادة التأهيل، أين التأهيل في القتل والدم، كفاية دم)، حسب موقع دنيا الوطن.

وجاء في نص البلاغ أن (ذلك التعليق على تنفيذ حكم الإعدام بقتلة النائب العام، يمثل جرائم متعددة، منها رفض المشكي بحقه، للقصاص، وعقوبة الإعدام الثابتين في أحكام الدين الإسلامي، كما يعد تعليقًا على أحكام القضاء، ويمثل جريمة إهانة للسلطة القضائية، وإشارة سياسية واضحة لاتجاه مناصر للإرهابيين من قِبل المشكي بحقه، ما يدعو إلى تكدير الأمن، والسلم المجتمعي).