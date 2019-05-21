بلقيس ترد على انتقادات عبدالله بالخير واتهامات عدم دعمها لليمن

ردتّ الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على انتقادات المطرب الإماراتي عبدالله بالخير، بعد اختيارها للغناء في افتتاح كأس آسيا، وأنه كان يفضل أن يكون مطرب الافتتاحية إماراتي، موضحًة أنها تحترم آراء الجمهور، وزملائها من المطربين.

وشددّت بلقيس، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض عبر فضائية "العربية"، على أنها ترفض أن يتحدث أحد عن أصل والديها، كاشفة أن جدها جاء للإمارات عام 1968 وحصل على الجنسية الإماراتية، ووالدتها تحمل ذات الجنسية.

وأضافت بلقيس فتحي، أنه لم يعطها أحد الجنسية، لأنها من مواليد دولة الإمارات وتحمل جنسيتها وأي مشاركات رسمية تكون بتكليف من ولاة الأمر، وهذا يُعد تشريفًا لها، وأي شخص يزعجه مشاركاتي يشتغل على نفسه شوية وهيطلبوه.

وأكدت أنها حذفت أغنية "حقير الشوق"، بسبب رسالة من ابنة أحد الشهداء، وليس كما أُشيع أنه ليس السبب الحقيقي، إضافة إلى أن التوقيت كان خاطئًا جدًا خاصًة أن الفترة حساسة.

ونوهت إلى أنها دخلت كلية الطب في بدايتها لأنها كانت رغبة والدها ووالدتها، ولكن لم يحدث نصيب، نافيًة الاتهامات التي وجهت لها بشأن عدم دعمها لبلدها اليمن في الأزمات، قائلًة: "أدعمهم بالسوشيال ميديا وما خفي كان أفضل".

ونصحت من يعانون مع الرهاب الاجتماعي، بالقراءة عن المرض ولو وصل لمرحلة متقدمة، تنصحهم بالطبيب النفسي.

واستطردت بأنها تعلمت من والدها المطرب أحمد فتحي الاحترام، لأنه يحترم فنه وشخصه ومن حوله.

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