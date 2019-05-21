ناهد السباعي تكشف أسرارًا جديدة بشأن هروبها من حفل زفافها.. وتعتذر لرانيا فريد شوقي

فجّرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، مفاجأة جديدة عن سر هروبها من حفل زفافها، الذي كان من القمرر إقامته في الـ7 من سبتمبر من العام الماضي، رغم عقد قرانها، موضحًة أنها تتلقى رسائل من الأشخاص الراحلين، وهو ما يجعلها تعتبرها بمثابة رسائل من الله، وهذا ما حدث يوم زفافها.

وأكدت الفنانة المصرية، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها لم تحضر حفل زفافها وغادرته قبل إقامته بيوم، مضيفًة: "أنا بفهم بطريقة معينة، ربنا عارف إني بستقبل الرسائل بشكل معين".

وتابعت ناهد: "بنت أخويا اتصلت بيا قالت لي عاوزة تخلفي ولد ولا بنت، فقلت لها بنت، فطالبني برؤية الصورة التي سترسلها لي عبر الواتس آب، قالتي شوفيها وكلميني"، مردفًة: "لقيت الصورة وهي إيديها محروقة وقع عليها شاي ومتعورة، فاتخذت فرارًا بمغادرة المكان والعودة للقاهرة".

واستطردت الفنانة المصري، قائلًة: "عرفت إنها رسالة من أخويا بيقولي متكمليش، عشان أنا بكلم الميتين، حتى أهلي اللي توفوا بحس إنهم بيكلموني".

وأشارت ناهد السباعي، إلى أنها ترتبط بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بشكل مرضي، قائلًة إنها لا تستطيع النوم إلا في حضنها، وعندما تريد والدتها معاقبتها، تغلق الباب، وتمنعها من النوم بجوارها.

وأوضحت أنها لا تؤمن بالذهاب إلى "شيخ"، كي تتطلع إذا كان "معمول لها عمل ولا لأ"، مضيفًة: لم أذهب، ومن الوارد ان تكون أمي هي السبب في وقف حالي أو أنها تسببت لي في عقدة من الزواج، منوهًة إلى أن والدتها متعلقة بها أيضًا واتفقا على أنهما لو ظلا كذلك سيقومان بتبني طفل.

وأطلقت الفنانة المصرية، تصريحًا خلال المقابلة ربما يُثير الجدل، حيث قالت: "مامتي لما اتجوزت المحامي عاصم قنديل، كنت بنام في النص بينهم"، فعقبت بسمة وهبة، قائلة: "عشان كده اتطلقت بسببك".

وقدمت الفنانة ناهد السباعي، اعتذارًا لخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي، أثناء المقابلة، حيث قالت إنها "قلت أدبها على خالتها، عندما تشاجرت مع والدتها"، متابعًة: "أنا دايما في صف مامتي، ومريضة بيها، لكني بعتذر لخالتي جدًا، وبندم على إني في يوم ضايقتها".



وأكدت ناهد، أن الفنانة إيمي سمير غانم، موهوبة وناجحة، إلا أنها لو جاءها دور في مسلسل من بطولة إيمي، فلن تقبل المشاركة به.

ونوهت إلى أنها تعتبر الفنانة دنيا سمير غانم، الأنجح في الكوميديا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مضيفًة: "بتضحكي أكتر".

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