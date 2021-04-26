بلقيس فتحي تتعرض لسخرية خطيبها الأول نايف هزازي..وهذا سبب فسخ الخطوبة!

ما تزال أخبار الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حديث الجمهور حالياً بعد أن أعلنت مساء أمس أنها رفعت قضية خُلع على زوجها ووالد ابنها الوحيد سلطان بن عبد اللطيف علي.

الجمهور الذي ما زال في صدمة طلاق الثنائي الذي لم يكن قد سمع عن بوادر خلاف بينهما سابقاً صُدم مرة أخرى بتعليق ساخر من خطيب بلقيس السابق لاعب كرة القدم السعودي "نايف هزازي".. التعليق المتداول من حساب اللاعب على تويتر جاء فيه "#خلعوه..مش هعلق هتفرج بس"!

التغريدة والتي تم حذفها بعد دقائق معدودة نال اللاعب من خلالها هجوم كبير من رواد السوشال ميديا بتعليقات كان منها "مرت سنوات وهذا للحين حاقد الحاشي"..وتابع آخر "يا شينه بس يدور اتنشن مالت عليك"..وجاء في إحدى التغريدات "والله ما أدري وش يقصد بس اللي فهمته ان كان عندها نظره يوم رفضته".

بالعودة لعلاقة بلقيس ونايف فبعد خطوبتهما خلال عام 2012 لم تمضي سوى أشهر قليلة حتى انتهى الأمر بفسخ العلاقة وعن السبب علقت فتحي بـ "لا أعرف الأسباب التي دفعت بالكثير من المغرضين لتأليف الأقاويل والحكايات عن انفصالنا، وكنت متفاجئة جدًا من كيفية تعاطيهم مع هذا الموضوع، ولكن أقول بأني أحب نايف كثيرًا وهو يحبني، والعلاقة التي تربطنا الآن هي الاحترام المتبادل، واذا كان لنا قدر بأن نكون معًا فستجمعنا الحياة من جديد، والأسباب التي دفعتنا إلى الانفصال هي أسباب عائلية بحتة بعيدة عن كل ما يقال وينسج من قصص"

وقتها تم تداول أن سبب الخلاف بينهما كانت الفضيحة التي طالت اللاعب السعودي بعدما ظهر شاب للإعلام وأكد أنه شقيقه من جهة الأب وأن الجميع تخلى عنه وهو يعيش مع رجل بسيط حالياً.. وجاء في أحداث القصة تحديداً أن فيصل الأخ غير الشقيق للاعب تم التخلي عنه من قبل والده وأشقائه وهو لا يزال رضيعاً وأوكلوا إلى السائق اليمنيّ مبروك مهمّة تربيته خلال السنوات الماضية... وعندما عاد فيصل ليُقيم في منزل العائلة لم يجد منهم إلا السخرية والإهمال والطرد من المنزل ومن النادي الرياضي الذي يلعب فيه نايف وشقيقه الآخر وهو ما جعله يحمل حقيبة ملابسه ويعود إلى منزل السّائق مبروك ليبدأ رحلة البحث عن أوراقه الرسميّة وليتمكّن من مواصلة دراسته.

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