سعد الصغير بأول ظهور رومانسي مع زوجته برلنتي عامر!

تناقلت الصفحات الفنية فيديو جديد للفنان الشعبي سعد الصغير برفقة زوجته الثانية الممثلة برلنتي عامر والتي كان قد عقد قرانه عليها منذ مدة قريبة.

الفيديو المتداول أظهر الثنائي وهما يمسكان يدان بعضهما من إحدى السهرات الليلية وبادر سعد بتقبيل برلنتي على يدها امام الكاميرا.

يذكر أن الفنان الشعبي سعد الصغير تعرض لهجوم كبير بعد إعلان زواجه من الممثلة المصرية برلنتي عامر التي أعلنت الخبر بفيديو عبارة عن تهنئة من سعد لها بمناسبة عيد ميلادها. ولم تقتصر الصدمة على الجمهور فقط بل على عائلة المكونة من زوجته التي علقت بـ "حسبي الله ونعم الوكيل" ونجلها الذي اعتبر الأمر إشاعة قبل أن يُصدم بالحقيقية المُرة، وبالعودة لتعليقات الجمهور كان منها "يا قهرة قلب مراته الله يكون في عونها"..وتابع آخر "ترك المحتشمة وراح ازوج المتعرية وماباقي واحد مشايف جسمهة".

وجاء في تعليق أحدهم "مين باقي تثق برجل او تشوفه راس مال ؟ هم نصفنا الثاني نعم ولكن ليس شي استند عليه واميل واحب وأعطي من قلبي يكفي القليل"

مع تداول اسم سعد وقتها عاد للأذهان مشهد القبلة من الشفاه الذي جمعه بالراقصة المصرية "شمس" خلال فيلم "عٌش البلبل" والتي اتضح لاحقاً أنه تزوجها عٌرفياً وعلق وقتها على خبر الزواج بـ "أن زواجه العرفي من الراقصة شمس كان حراما، وأنها قامت بعمل سحر له وتسببت في أن يكره رؤية زوجته أو حتى أمه الراحلة ولكنه استطاع أن يعود لطبيعته ويكمل حياته الزوجية".

الصدمة أيضاً كانت تداول فيديو قديم أظهر سعد وهو يقبل قدم الراقصة شمس داخل أحد المطاعم إضافةً إلى تقبيل جواربها والطلب من الجمهور أن يشموا رائحة "جربان" شمس، وكان الفنان الشعبي قد علق بمقابلة سابقة حول الموضوع أنه لم يكن بوعيه عندما فعل ذلك، ويبدو أن المشروب الذي طلبته له كان به شيئا يغيب الوعي لأنه عندما قبل قدمها كان ذلك في مطعم عام ووسط الناس، وأي إنسان عاقل لا يمكن أن يفعل ذلك.

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