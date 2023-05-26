انسحاب جديد لشخصية رئيسية في طائر الرفراف.. والجمهور حزين

تلّقى جمهور المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" خبرا حزيناً بعد ان قامت إحدى الصفحات التي تسرب بين فترة وأخرى معلومات عن الأحداث القادمة بالكشف عن انسحاب شخصية رئيسية ومؤثرى على العمل بشكل كبير.

شائعات حول انسحاب النجمة "شريف سيزر" من طائر الرفراف



قالت هذه الصفحة التي عادة ما تشارك أحداث مسربة من العمل إن النجمة التركية "شريف سيزر" قامت بإلغاء متابعة صفحة مسلسل "طائر الرفراف" عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أكّد الجمهور بان هذه إشارة بأن شخصية العمة خدوج ستنتهي من المسلسل.



وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات لابداء رأيهم حول الموضوع، حيث تداولوا خبر انسحاب شريف من المسلسل بقولهم: "خبر حزين جداً خدوج انهت متابعة صفحة "طائر الرفراف" وهذا يدّل على انتهاء دورها في المسلسل".



وتابع آخر: "نحن فقدنا فؤاد والآن نفقد خدوج فكيف سيكون المسلسل بدون هذه السيدة التي تدور حولها قصة حب عظيمة بين هاليس وصفوت".

انهاء شخصية فؤاد في طائر الرفراف

تسببت الحلقة الماضية من المسلسل بحالة حزن كبيرة بين جمهوره بعد انهاء شخصية فؤاد شقيق فريد في العمل من خلال وفاته بحادث سير.

وقدم نجوم العمل أداءً مذهلًا خاصة مارت رمضان ديمير "فريد" الذي ينهار بعد وفاة شقيقه الوحيد، ووصفت الحلقة بالحزينة جدًا والمؤثرة.

ويحقق المسلسل الكثير من النجاح حيث تعرض حلقة جديدة كل يوم جمعة، فيما يعرض مدبلجًا على قناة ام بي سي 4 من الأحد إلى الخميس تحت اسم فريد.