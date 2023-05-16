جمهور مسلسل "طائر الرفراف" يعيشون لحظات سعادة.. حلقتان في أسبوع واحد

أعلنت قناة "ستار" التركيّة عن موعد عرض عدد من المسلسلات التركية التي تم تأجيلها بسبب خطاب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الخاص بالانتخابات الرئاسية.

وكان من أكثر المسلسلات انتظاراً لمعرفة موعد عرض الحلقة الجديدة منه هو المسلسل التركي الشهير والناجح "طائر الرفراف"، بالاضافة الى مسلسل "العائلة".

جمهور طائر الرفراف يعيشون أسعد اللحظات



فاجأت قناة "ستار" التركيّة جمهورها وكشفت عن موعد عرض الحلقة المؤجلة والجديدة من مسلسل "طائر الرفراف" والتي ستكون اليوم الثلاثاء وهي الحلقة رقم 32.



أما عن المفاجأة الكبيرة هي ان الحلقة التي تليها وهي حلقة 33 ستُعرض يوم الجمعة القادمة أي بعد 3 أيام من عرض حلقة اليوم، وبهذا يكون قد عرضت حلقتين خلال أسبوع واحد.



وينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقة الجديدة من طائر الرفراف، خاصة بعد طرح الفيديو الدعائي الاول لحلقة 32 والتي ظهر فيها لمحات حول عودة سيران وفريد لبعضهما.



كما انتقد قسم كبير من الجمهور باختيار موعد الحلقة المؤجلة من طائر الرفراف تزامناً مع عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "العائلة"، وذلك لأنه سيؤثر على نسبة عدد المشاهدات.

جمهور مسلسل الطائر الرفراف يعيشون أسعد الأوقات:

حلقتين في اسبوع واحد.



غدًا: ستعرض الحلقة 32

الجمعة: ستعرض الحلقة 33#YalıÇapkını pic.twitter.com/xBU2iBGF9i — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) May 15, 2023

انتهاء الموسم الأول من طائر الرفراف



أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل بأن طائر الرفراف سينتهي في الموسم الاول منه عند الحلقة 37 أي بعد ما يقارب 5 حلقات ستكون نهاية الموسم الاول من "طائر الرفراف" والتي ستعرض في تاريخ 16 يونيو القادم.



كما أكّدت مصادر مطلعة بان المسلسل التركي سيعود في موسم ثانٍ وذلك خلال شهر سبتمبر القادم مع بداية عرض موسم المسلسلات التركية.