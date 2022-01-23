بمفردها..نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ77 وتعلق :”أنا والتورتة لوحدينا" (صور)

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ77 وهي وحيدة للمرة الأولى في منزلها، حيث شاركت الجمهور هذه اللحظات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، ولم يتأخر محبيها بتقديم التهاني والأمنيات لها بالصحة والسعادة والعمر المديد.

ونشرت النجمة المصرية نبيلة عبيد صورة عبر حسابها بموقع انستغرام، وعلقت قائلة: "منها لله الكورونا واخواتها من بقية الفيروسات حرمتني من لمة الأهل والأصدقاء.. انا والتورته لوحدينا، كل سنة وانتم طيبين"، ولكن اللافت أن الصورة المنشورة كانت قديمة ومستعملة وتعود للعام 2020.

في حين هنأت النجمة الشابة أميرة هاني خالتها الفنانة نبيلة عبيد، وكتبت لها على إنستغرام: "كل سنة وأنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتِ سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى".

وأضافت أميرة: "سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حد بيقولي إني شبهك أنتِ وماما، كل سنة وأنتِ يا نبيلة عبيد صاحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وأنتِ بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب وصدق، ودايمًا بتتمني إني أبقى سعيدة".

واختتمت رسالتها قائلة: "كل سنة وأنا فخورة إنك خالتي - نبيلة عبيد- وأمي، كل سنة وأنتِ راضية عني وبتدعيلي، أنتِ محفورة في قلبي وفي تاريخ الوطن العربي كله يا نجمة مصر الأولى".

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