بمناسبة العيد: فضل شاكر يطرح كليب (عايشين ومش عايشين)

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أغنيته الجديدة (عايشين ومش عايشين) عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

الأغنية من كلمات الشاعر رؤوف رأفت، ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب، حسب موقع مصراوي.

جدير بالذكر أن آخر أغاني المطرب فضل شاكر، أغنية تحمل اسم (لسه الحالة ماتسرش)، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب).

والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل، ومن ألحان محمود أنور، توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور.