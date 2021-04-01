فضل شاكر يصاب بفيروس كورونا.. وفي عيد ميلاده هذه هي قصته مع الإرهاب!‎

يصادف اليوم الأول من شهر أبريل عيد ميلاد الفنان اللبناني فضل شاكر الملقب بملك الرومانسية في العالم العربي.

واعلن قبل ساعات وبالتحديد مع بداية يوم ميلاد الفنان ابنه الموهبة الشابة محمد شاكر أن فضل تعافى من فيروس كورونا بعد أن أُصيب به منذ عدة أيام من دون الإعلان الفعلي وقتها لإصابته، وشارك محمد صُورة مأخوذة من مكالمة فيديو جمعتهما وارفقها بتعليق "الحمدلله ع سلامتك بابا الحمد لله تم شفائه من كورونا الله يشفي مرضاكم و يحمي اهلكم".

الحمدلله ع سلامتك بابا❤️ الحمدلله تم شفاؤه من كورونا🙏🏻 الله يشفي مرضاكم و يحمي اهلكم@fadel_chaker pic.twitter.com/JgTTOT18T9 — محمد شاكر (@MohamedChaker) March 31, 2021

بالعودة لـ فضل فقد تمكن من تصدر الحديث طوال الفترة الماضية بعد تورطه في أعمال إرهابية وتخريبية ضد الجيش اللبناني، وكان قد صدر حُكمان غيابيان بحق الفنان اللبناني من المحكمة العسكرية اللبنانية جاء فيه أحدهما السجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية بتهمة التورط في أعمال إرهابية عن طريق تقديم خدمات لوجستية. أما الحكم الثاني فكان عبارة عن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 5 مليون ليرة لبنانية بتهمة تمويل جماعات إرهابية بالأسلحة والذخائر.

وكان فضل قد واجه حكمان أيضاً منذ سنوات بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم مشابهة، ومن وقتها قرر الفنان اللبناني الهرب إلى أحد الأماكن التي يصعب فيها دخول القوات الأمنية داخل أحد مخيمات لبنان، أيضاً كان قد أٌشيع خلال الفترة الماضية أنه تسبب بقتل عنصران من الجيش اللبناني.

وكان الفنان اللبناني الذي يعيش بشكل خفي وبعيد عن الأعين قد حاول منذ فترة أن يشرح ما حدث معه وتوعد بتسليم نفسه في حال تم تأمين محاكمة عادلة له، وأضاف أنه لا يثق بالقضاء اللبناني.

وكان السوبر ستار راغب علامة قد وجه نصيحة له منذ مدة خلال حلوله ضيفاً على أحد البرامج بتسليم نفسه للقضاء اللبناني وأنه أخطأ بفعلته ضد الجيش وحمله للسلاح بوجه قوات الجيش، وأكد راغب أنه لم يكن يكره فضل شاكر وأنه قدم له الكثير من المساعدة في بداياته الفنية إلا أن الموضوع تغير الآن بعد ما فعله ولم يعد يتابع أعماله أو يهتم لأمره.

فنياً، على الرغم من أنف فضل يواجه وضع صعب إلا أنه تمكن من إصدار عدة أغاني من قلب المكان الذي يختبئ فيه وتمكنت الأعمال الفنية من تحقيق مشاهدات مخيفة عبر تطبيق يوتيوب أعطته القوة مجدداً ليتحدى زملائه الذي يمتلكون إمكانيات إنتاجية أفضل منه بمئة مرة ومن بين هذه الأعمال أغنية "إبقى قابلني" التي حققت ما يقارب الـ 40 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر من إطلاقها.



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