مايا دياب تحكم على فضل شاكر بالإعدام شنقاً..فيديو!

أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة مع الإعلامية المصرية بسمة وهبي من خلال البرنامج الحواري الرمضاني "العرابة".

واحد من أهم مواضيع الحلقة كان حول ملك الرومنسية فضل شاكر المتهم بقضايا إرهابية في لبنان وعمليات إرهابية أودت بحياة أفراد من الجيش. مايا علقت على موضوع فضل بأنها تراه كـ قاتل وأنها لا يمكن أن تسامحه لأنه لم يؤذيها شخصياً بل كان قد أذى أمهات فقدن أولادهن بهذه لعمليات الإرهابية.

دياب تابعت لو كنت أنا القاضية فسوف أحكم عليه بالإعدام في حال كان مسموح في لبنان، وتابعت أن فضل كان يضرب المثل به بالإحساس إلا أنه تحول لـ إرهابي تحت مسمى الدين الإسلامي الذي لا يمد للتصرفات هذه بأي صلة.

الفنانة اللبنانية تابعت أنها منذ مدة شاهدت فيديو لـ شاكر وهو يهدد أحدهم أمام الكاميرات بالقتل وصدمت من جرأته وامتلاكه لنزعة القتل من دون أي خوف...على الأكيد أنه نادم الآن لأنه تم غسل عقله من قبل بعض الجماعات إلا أن استيقاظه من غسيل الدماغ الذي تعرض له جاء متأخراً بعد أن أحرق نفسه بالنار وأصبح لا شيء.

يذكر أن تورط فضل في الأعمال الإرهابية كان منذ سنوات، وكان قد صدر حُكمان غيابيان بحق الفنان اللبناني من المحكمة العسكرية اللبنانية جاء فيه أحدهما السجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية بتهمة التورط في أعمال إرهابية عن طريق تقديم خدمات لوجستية. أما الحكم الثاني فكان عبارة عن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 5 مليون ليرة لبنانية بتهمة تمويل جماعات إرهابية بالأسلحة والذخائر.

وكان فضل قد واجه حكمان أيضاً منذ سنوات بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم مشابهة، ومن وقتها قرر الفنان اللبناني الهرب إلى أحد الأماكن التي يصعب فيها دخول القوات الأمنية داخل أحد مخيمات لبنان، أيضاً كان قد أٌشيع خلال الفترة الماضية أنه تسبب بقتل عنصران من الجيش اللبناني.

وكان الفنان اللبناني الذي يعيش بشكل خفي وبعيد عن الأعين قد حاول منذ فترة أن يشرح ما حدث معه وتوعد بتسليم نفسه في حال تم تأمين محاكمة عادلة له، وأضاف أنه لا يثق بالقضاء اللبناني.

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