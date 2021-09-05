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بنات نانسي عجرم يخطفن الأنظار في حفل الزفاف.. وجيجي لامارا يشعل الأجواء بوصلة رقص!

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:07
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ما تزال فيديوهات وصُور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم ضمن الأكثر تداولاً عبر منصات السوشال ميديا.

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منذ ساعات شاركت نانسي عجرم مجموعة صُور من حفل الزفاف أظهرتها برفقة عائلتها، ونالت بنات نانسي عجرم الجزء الأكبر من الحديث بجمالهن وخصوصاً الطفلة الصغيرة "ليا" التي ارتدت فستان صُمم خصيصاً لها كباقي شقيقاتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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أيضاً من نفس الحفل تم تداول فيديو لـ جيجي لمارا والذي أشعل الأجواء برقصاته المستوحى من الفلكلور اللبناني التقليدي، ونال فيديو جيجي إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

نانسي عجرم تحيي حفل الزفاف!

يذكر أن نانسي عجرم كانت هي من أحيت حفل زفاف شقيقها عن طريق تأدية مجموعة أغاني من أرشيفها كان منها "لون عيونك، حياة، بدنا نولع الجو، سلامات".

نبيل عجرم كان قد عقد قرانه على الطريقة المدنية في قبرص على خطى شقيقته الفنانة، وتم وقتها تداول صُور الثنائي من قبرص وأظهرت العروس وهي ترتدي الطرحة البيضاء بلقطات رومانسية مع زوجها.

بالحديث عن شقيق نانسي فهو الفنان نبيل عجرم والذي ظهر في عالم الفن منذ سنوات لفترة قليلة امتدت لسنتين تقريباً أطلق خلالها عدة أعمال منها الفيديو كليب المثير للجدل " ليش معذبني"، من بعدها توجه نبيل إلى عامل التلحين وقدم لـ شقيقته عدة أغاني كان منها "نام بقلبي".

نانسي عجرم

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