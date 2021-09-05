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عهود العنزي تتعرض للإعتداء من قبل إمراة ضمن شتائم وفضائح!

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:04
عهود العنزي
عهود العنزي

تعرضت الفاشنيستا الكويتية عهود العنزي لموقف لا تُحسد عليه بعد أن هاجمتها إمرأة غريبة أثناء تواجدها في لندن برفقة شقيقاتها.

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الفتاة هاجمت عهود العنزي عن طريق ضربها وتوجيه الشتائم اللاأخلاقية لها إضافةً إلى إتهامات بأن مصدر أموالها من أفعال جنسية. الفيديو المتداول أثار صدمة الجمهور خاصةً أن رجال الأمن في المكان حاولوا تدارك الموضوع إلا أنهم لم ينجحوا ضمن إستدعاء السفارة الكويتية في لندن لحل الخلاف الغير معروف سببه الرئيسي.

المفاجئ أيضاً أن عهود العنزي عادت وأطلت في فيديو لاحقاً وأكدت أن نفس الفتاة كانت قد هاجمتها منذ حوالي الأربع سنوات وضمن نفس الألفاظ السوقية، كما تابعت أنها في المرة الأولى هددتها بأنها إن لم تعطيها مبلغ 50 ألف باوند أي ما يعادل 70 ألف دولار أمريكي فسوف تنشر الفيديو، وكان رد عهود وقتها برفض إعطاء المبلغ وقتها وأكدت أنها ستفعل نفس الشيء هذه المرة ايضاً.

الفاشنيستا الكويتية أكدت أنه سيتم ترحيل الفتاة لفعلتها ولن تعود مجدداً لمضايقتها لأن الأجهزة الامنية تدخلت في الأمر كما كان من المفترض أن يحدث منذ البداية.

عهود العنزي وغسيل الأموال!

يذكر أن إسم الفاشنيستا الكويتية كان قد تم تداوله في قضية غسيل الأموال الشهيرة إلى جانب عدة وجوه من بينهم "فرح الصراف، فوز الفهد، يعقوب بو شهري، الدكتورة خلود، جمال النجادة" وغيرهم.. وقيل أن أجهزة الأمن الكويتية كانت قد داهمت صالون الفاشينيستا والذي تديره برفقة شقيقتها.

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من بعد التحقيق تم إزالة التحفظ المالي الذي فُرض على الوجوه الكويتية المعروفة في عالم الميديا واحتفلت عهود عن طريق ذبح "ناقة" وتوزيعها كما أنها تلقت "ناقة" كهدية من الفاشنيستا فوز الفهد وزوجها.

عهود العنزي

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