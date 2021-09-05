إليسا تدعم إسرائيل والجمهور في صدمة!

دائماً ما أثارت المواقف السياسية للفنانة اللبنانية إليسا الجدل بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي وتحديداً تويتر.

إليسا منذ ساعات تم تداول تغريدة لها كانت قد شاركتها عبر حسابها عن طريق خاصية "إعادة المشاركة"، واظهرت الصُورة حساب لـ شاب من القوات الإسرائيلية وهو يعبر عن صدمته من تلقي حظر أو بلوك من حساب الرئاسة اللبنانية.

اليسا زعلانة لانو واحد اسرائيلي اكل بلوك من صفحة LBpresidency pic.twitter.com/MFQJ8xCrMy — Tso Ցողիկ (@MegTsogh) September 5, 2021

الصُورة المتداولة فتحت باب الهجوم على إليسا ضمن تعليقات كان منها "ليش مش إسرائيلية هي؟ وين المشكل؟".. وتابع آخر "معها حق هول عضام الرقبة تنفك رقبتهاانشالله".. وجاء في تعليق آخر "ما بعرف ليش تاركين هيك زبالة يغلطوا ويتمادوا. هيدي مدفوعة لهيك قرف. ما يتعمل شي من راسا.... لأنه راسا فاضي".

إليسا تثير الجدل!

الفنانة اللبنانية كانت سابقاً قد أثارت الجدل بتصريحها الشهير "أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا"، وجاء الرد على تصريحها من إحدى الحسابات الإسرائيلية بتغريدة جاء فيها "كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان".

من جهتم محبي إليسا دافعوا عنها بتغريدة جاء فيها "إليسا فعلاً قالت الجملة ، بس كانت ضمن سياق كلام عن تفاجئها من خفايا السياسه من 20 سنه وعن احتمالية المؤامرة..اليسا طول عمرها موقفها واضح من الاحتلال...مع العلم أن تمنيها للسلام ما بين لبنان و اي دوله لا يتنافى مع عروبيتها..فا عيب التأويل و التلفيق و اقتطاع الكلام"..في حين استشاد البعض من محبينها بتغريدة سابقة ردت فيها على وزير الدفاع الإسرائيلي "افيخاي ادرعي" بـ "هيديي الوقاحة ما بنرد عليها إلا ببلوك #محتل_وقح".

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