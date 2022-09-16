بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه (دلوقتي عجبناكو)

طرح الفنان بهاء سلطان أحدث أغانيه (دلوقتي عجبناكو) عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) وكافة المنصات الإلكترونية.

هذا و نشر بهاء سلطان الأغنية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وعلق قائلا: (أول أغنية بعد الرجوع (دلوقتي عجبناكو) من انتاج وتوزيع روتانا .. يارب تعجبكوا).

الأغنية كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي.

وكان الفنان بهاء سلطان قد أحيا حفل غنائي، يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر/أيلول في مدينة الإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدم سلطان خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.