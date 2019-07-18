بهذه الطريقة عبر مُعجب عن حبه الكبير للفنانة سيرين عبدالنور.. صورة!

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها بصورة لأحد المعجبين، والذي عبر عن حبه وإعجابه بالفنانة عن طريق رسمة تاتو على رقبته باسمها.

وعبرت عبدالنور عن فرحتها بما قام به المعجب حيث نشرت الصورة مع تعليق كتبت فيه: " شو حلو تعرف حدا بيحبك هالقد، لدرجة إنه اسمك راح يرافقه كل عمره، شكراً لمحبتك ‏حبيب قلبي، والله يحميلي إياك".

وأثارت الصورة ردود فعل متضاربة، إذ رأى البعض طريقة تعبير المعجب مُبالغ فيها وتعتبر نوع من انواع الهوس، المؤذي لأن صاحب الوشم سيعيش مع هذا التاتو طوال حياته.

وعلى الصعيد الفني تُحضر الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لبرنامج بالتعاون مع قناة ام بي سي لم تكشف تفاصيله بعد، من المقرر أن يعرض قريبًا على القناة، اما دراميًا لم تكشف الفنانة بعد عن تعاقدها لأي عمل جديد من أجل الموسم الرمضاني القادم.

يُشار إلى ان الفنانة سيرين عبدالنور شاركت الموسم الرمضاني الماضي في الجزء الثالث من مسلسل الهيبة والذي حمل اسم الحصاد بشخصية الإعلامية نور رحمة إلى جانب نجوم المسلسل الفنان تيم حسن، والفنانة القديرة منى واصف، فيما اكدت صادق الصباح مُنتج العمل عن عدم تواجد عبدالنور في الجزء الرابع من العمل.

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