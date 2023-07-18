بوراك دينيز بوضع حميمي مع نجمة "العشق الأسود".. والجمهور يصفه بالمتحّرش

رصدت كاميرات الباباراتزي النجم التركي الشهير "بوراك دينيز" وهو بوضع رومانسي وحميمي رفقة نجمة مسلسل العشق الأسود "بستمسو أوزديمير" خلال عطلتهما في مدينة بودروم.

بوراك دينيز بوضع حميمي مع نجمة العشق الأسود



ظهر دينيز خلال مقطع الفيديو بوضع مثير مع النجمة التركية بستمسو حيث كان يراقصها بشكل حميمي وصف بالجريء جدًا، حيث كان يلتصق بها بشكل فاضح وصادم.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا وضجّة كبيرة بين المتابعين الذين تساءلوا عن حقيقة وجود علاقة بين الثنائي بسبب وضعية رقصهما المثيرة، لا سيما أنهما بدا في غاية الانسجام والرومانسية سويًا.

بينما اعتبر عدد كبير من الجمهور أن دينيز متحرش، وأن هذا الأمر ليس بجديد عليه، معبرين عن صدمتهم بتقبل أوزدمير تصرفات دينيز وعدم وقفه عند حده.

كما ظهر الفنان التركي في اكثر من فيديو جرى تداولهم عبر السوشال ميديا خلال الإجازة ظهر فيهم من نفس الحفل وهو يرقص ويقضي وقتًا ممتعًا.

بوراك دينيز متّهم بالتحّرش



انتقل المتابعون الى وصف النجم التركي الشهير بـ المتحرش بالنجمات حيث أنه سبق وأن تم رصده بمواقف مماثلة، حيث استذكر الجمهور بانه خلال وقت سابق وخلال ظهوره مع النجمة "ميليسيا" في أحد اللقاءات الصحفية قام بالاقتراب منها ووضع يده عليها بنفس الطريقة.

وعلى الصعيد الفني ينتظر الفنان التركي عرض مسلسله الجديد "غريبان" الذي من المقرر ان يجمعه بالفنانة التركية هاندا ارتشيل.