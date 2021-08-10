بوراك دينيز عاري الصدر أمام حبيبه مثلي الجنس!

تداولت الصفحات الفنية صُورة الممثل التركي بوراك دينيز أمام أحد الشبان ضمن أحداث تصوير عمل تمثيلي جديد سيعرض عبر منصة ديزني بلس.

الصُورة أظهرت بوراك عاري الصدر أمام أحد الممثلين وتم ربطها مباشرةً بموضوع المثلية الجنسية والتي يؤدي دورها خلال العمل القادم والذي سيحمل عنوان "The Ignorant Fairies" بالتعاون مع فريق إيطالي سواء من ناحية الإنتاج و الإخراج وصولاً للكاست.

يذكر أن الدور كان قد عُرض أيضاً على الممثل التركي جان يامان إلا أنه قرر الإنسحاب منه بسبب دور مثلي الجنس الذي سيؤديه وفي نفس الوقت قيل أن سبب الانسحاب هو انشغاله بتصوير عمل إيطالي آخر.

بالحديث عن بوراك فهو يعيش حالياً نجاح مسلسله الأخير "مرعشلي" الذي يجمعه بالممثلة التركية "إلينا بوز" والذي تدور قصته حول جندي سابق يلقب بـ "المرعشلي"، الذي بعد تركه وحدة القوات الخاصة افتتح متجر لبيع الكتب المستعملة، وهدفه الوحيد في الحياة إعادة ابنته المريضة إلى الحياة إلى أن ينقذ حياة "ماهور توريل" فتصبح مصائرهم مرتبطة معًا.

العمل الجديد بالرغم من نجاحه قيل أنه سبب مشكلة بينه وبين حبيبته عارضة الأزياء ديدام سويدان بسبب غيرتها على آثر جلسة تصوير جريئة خضع لها بطلا المسلسل، وأكدت الأخبار المتداولة أن إلينا قامت بطرد بوراك من منزلها حيث يقيمان، واثناء محاولة بوراك الدفاع عن نفسه تصرف الجيران بسرعة واتصلوا بالشرط بسبب الضجة في البناء.

انفصال بوراك دينيز عن حبيبته!

مع تداول الاخبار بشكل كبير خرجت حبيبة الممثل عن صمتها وعلقت عن طريق فيديو شاركته عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه "الحقيقة الوحيدة في الخبر بأكمله هي أننا أنا وبوراك في علاقة معاً.. وبقية الخبر: لفق بقدر ما تستطيع، كم هذا عجيب وبدون دليل أو إثبات".

للمزيد من قسم الترفيه:

رهف القنون من بعد استعراض منطقتها الحساسة.. صُور فاضحة لـ مؤخرتها شبه العارية!

طليقة شهاب جوهر توجه لطشة لـ إلهام الفضالة.. هل طُردت من المنزل؟

بدور البراهيم بفستان مكشوف الصدر.. "ما أبغى أصير تريند"!