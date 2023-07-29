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ديميت اوزدمير بإطلالة ساحرة في إيطاليا.. هل تلتقي جان يمان؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 29 تمّوز / يوليو 2023 - 09:18
ديميت اوزدمير

تتواجد الفنانة التركية ديميت اوزدمير في إيطاليا من اجل حضور حفل الفنان العالمي ذا ويكند، وشاركت نجمة الطائر المبكر عبر حسابها الخاص في إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات من الحفل وثقت من خلالهم إطلالتها وتفاعلها مع النجم العالمي.

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ديميت أوزدمير بإطلالة كاجوال مثيرة

اختارت الفنانة التركية إطلالة كاجوال مثيرة حيث ارتدت تنورة قصيرة من طبقات عديدة وجاءت على شكل مثلثات من الأسفل، مع توب على شكل حمالة صدر وإكسسوارت ضخمة ووضعت إكسسوار شعر.

شبه عدد كبير إطلالة ديميت بـ "الغجرية" فيما أشاد عدد آخر بحمالها وحيويتها، وتداول الجمهور فيديو يوثق تفاعلها معهم وقيامهم بالتلويج لهم.

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هل تلتقي ديميت توزدمير بـ جان يمان؟

وفور تداول صور وفيديوهات للفنانة التركية في إيطاليا تساءل الجمهور فيما إذا كانت ستلتقي بزميلها جان يمان الذي يقيم هناك.

ومن المعروف أن العديد من شائعات الحب كانت قد انتشرت بينهما خلال مشاركتهما في مسلسل طائر المبكر الذي حقق الكثير من النجاح.

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