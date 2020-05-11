بوسي تتفوّق على السقا في تحدي النيران..ورزان مغربي تصفها بـ"مارلين مونرو السينما"

حلّت الفنانة والمطربة الشعبية بوسي ضيفة على برنامج "اغلب السقا" الذي يعرض طيلة شهر رمضان على شاشة إم بي سي وهو عبارة عن برنامج ترفيهي تتخلله مسابقات وتحديات بين النجوم وبين الفنان أحمد السقا.

وبدأت الحلقة بـ مقدمة خاصة من رزان مغربي للمغنية بوسي وقالت: " واحدة من نجمات الغناء الشعبي في مصر، مطربة بنت مطربة بدأت الغناء وهي عندها 15 سنة، كانت بتغني في حنة ميضرش، سبوع مفيش مانع، فرح في الشارع عادي، لحد ما طلعت على وش الدنيا وغنت لفي بينا يا دنيا، المطربة اللي كان نفسها تبقي ولد، اللي مكنتش غاوية مدرسة ووجع دماغ، مارلين مونرو السينما".

وقامت المغنية بوسي بأداء نداء "المسحراتي"، الذي يقوم به "سيد مكاوي"، وتابعت: "يا سقا أصحى..رمضان كريم"، وفي ثاني فقرات البرنامج ومسابقة "عود كبريت" استطاعت بوسي تحقيق الفوز على السقا.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.

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