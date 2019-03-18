بوليوود تستعد لإطلاق نسختها من مسلسل لعبة العروش

وبدأت لعبة البازل لاختيار نجوم بوليوود المحتمل قيامهم بأدوار معينة في النسخة الهندية من لعبة العروش، حيث تصدر رانبير كابور قائمة الترشيحات لتجسيد شخصية "جون سنو" و"عليا بهات" لدور دينيس تارجارين.

وفي باقي الأدوار طرحت أسماء ديبيكا بادوكين لتعطي المظهر القاسي العنيد المطلوب لدور دينيريس تارغيريان التي قامت به إيميليا كلارك، كما تم اختيار أكشاي كومار للعب دور جايمي لانستر لبراعته في أداء كل من الشخصيات الطيبة والشريرة.

وبالنسبة لدور "تيريون لانستر"، فقد رشح له "عامر خان" لذكائه الشديد في تأدية جميع الأدوار الصعبة.

ورغم اختيار الممثلين إلا أنه حتى الآن لم تصدر أية أخبار مؤكدة عن موعد طرح المسلسل أو المنتجين والمخرجين، وهل سيكون المسلسل بجودة نسخته الهوليوودية الأصلية.

ولعبة العروش Game of Thrones هو مسلسل الفنتازيا الملحمي المقتبس من رواية "لعبة العروش" لمؤلفها جورج مارتن والذي يعمل كمنتجٍ تنفيذيّ للمسلسل الذي عرض منه سبعة مواسِم من أصل ثمانية، على أن يُعرَض الموسم الثامن في 14 أبريل 2019.

وقد رُشّح المسلسل للعديد من الجوائز كما فاز بالعديد منها، حيث رشحت مواسمه الأربعة الأولى لجائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة ، وكذلك جائزة الغولدن غلوب كأفضل مسلسل درامي، و حصل بيتر دنكليج على جائزتي الإيمي والغولدن غلوب كأفضل ممثل مُساعد عن دورَ تيرون لانستر.

المسلسل بطولة نجوم كبار في هوليوود أمثال شون بين، إيميليا كلارك، نيكولاي كوستر والداو، كيت هارينغتون وبيتر دينكلاج.

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