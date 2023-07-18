بيرين سات تصدم الجمهور بظهورها على كرسي متحرّك.. وزوجها يرفض التصريح

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة التركية "بيرين سات" أثارت من خلالها الكثير من الجدل بعد ظهورها على كرسي متحرك.

بيرين سات تظهر على كرسي متحّرك



تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجمة مسلسل العشق الممنوع جالسة على كرسي متحّرك في أحد المطارات بينما يقوم أحد العاملين بدفعها.



وكانت بيرين سات رفقة زوجها كنان دوغلو وحارسها الشخصي اللذين حاولا منع الصحافة من الاقتراب منها والتقاط الصور لها، كما انهما رفضا الإجابة عن أي سؤال يتعلّق بها أو سبب هذا الظهور الصادم.

سبب ظهور بيرين سات على كرسي متحّرك



بالرغم من التشديدات الكبيرة التي كانت حول الفنانة التركية من قبل حارسها الشخصي وزوجها، إلا أنها بدت بحالة معنويّة عالية كما انها ظهرت وهي تبتسم خلال ملاحقتها من قبل الصحافة.



لكن استطاع أحد الصحفيين الاقتراب منها وسؤالها عن سبب جلوسها على الكرسي المتحّرك لتردّ عليه: "لقد لويت كاحلي وانا بخير"، ولم تكشف عن سبب الحادثة التي أدّت الى التواء كاحلها.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن قلقهم على صحة الفنانة التركية وفيما إذا كانت هذه الحادثة ستؤثر على أعمالها وحياتها الفنية بالمستقبل.

تحظى الفنانة التركية بشهرة واسعة في تركيا والوطن العربي حيث قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال المميزة من بينها شخصية سمر في مسلسل العشق الممنوع إلى جانب كيفانش تاتلينوغ.