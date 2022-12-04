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بيرين سات تقدّم جائزة أيقونة العام لزوجها.. وتعلّق "يزداد اثارة كلما كبر"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 11:52
بيرين سات وزوجها كنان دوغلو
بيرين سات وزوجها كنان دوغلو

حضر العديد من النجوم والمشاهير الأتراك حفل توزيع جوائز GQ Men of the Year 2022 والذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي، وتم خلاله توزيع العديد من الجوائ.

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النجوم يتواجدون في حفل GQ Men of the Year

حصل العديد من النجوم الأتراك على جوائز لهذا العام، فقد حصل أوراز كايغلار اوغلو على جائزة أفضل ممثل تركي، أما جائزة أفضل ممثل كوميدي فقد حصل عليها تشاغلار تشوروملو، وجائزة وجه الشاشة حصل عليها النجم بيرك أوكتاي.

بيرين سات تقدّم جائزة GQ  لزوجها الفنان كنان دوغلو

حصل المغني التركي الشهير "كنان دوغلو" على جائزة أيقونة العام خلال حفل  توزيع جوائز GQ، وكانت النجمة "بيرين سات" زوجة كنان متواجدة في الحفل.

وصعدت النجمة "بيرين سات" الى المسرح لتسليم الجائزة الى زوجها كنان دوغلو، وقالت بيرين أمام الحضور على المسرح: "أنا سعيدة جداً لأنني أنا من سأسلم الجائزة له، فهذا الرجل يزداد إثارة كلما كبر بالعمر".

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وتألقت بيرين خلال الحفل بفستان طويل وضيق  من اللون الأسود، وجاء الفستان مفتوح بشكل كبير كهة الصدر، مع بعض التطريزات الذهبية ناحية الخصر، كما أنها اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة لشعرها.

أما الفنان كنان فتألق ببدلة باللون الأسود، جاء الجاكيت مرصعًا ببعض الخرز البراق، وبدا النجم التركي متأثرًا بكلام زوجته.

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