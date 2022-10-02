بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ يعلنان انتهاء تصوير فيلمهما الجديد بهذه الطريقة

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" عن انتهاء تصويرها لفيلمها الجديد والذي سيعرض على منصة نيتفليكس العالمية، بمشاركة النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.

بيرين سات تعلن انتهاء التصوير بهذه الطريقة

بدأت النجمة التركية والنجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" بتصوير فيلمهما الجديد المنتظر قبل نحو شهرين، حيث سيصدر على منصة نيتفليكس العالمية.

ويبدو واضحاً بان الثنائي التركي قد انتيها أخيرًا من تصوير مشاهدهما بشكل كامل، حيث أعلنا عن هذا الأمر وذلك من خلال نشر صور لفريق العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت النجمة التركية صورة من حساب مخرج الفيلم عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام"، وظهر فيها فريق العمل وهو يحتفل بانتهاء تصوير آخر مشهد من الفيلم، حيث التقطوا صورة جماعية لهم جميعاً وكانوا سعداء جداً.

كما شارك النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" نفس الصورة بالإضافة الى صورة اخرى للمخرج ووصفه بـ "الملك".

تفاصيل الفيلم الذي يجمع بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ

بالرغم من الانتهاء من تصوير الفيلم، إلا أنه لم يُعرف حتى الوقت الحالي أي تفاصيل حول القصة التي تدور عليها احداث العمل او الدور الذي سيلعبه النجم التركي "كيفانش تتاتليتوغ" او شخصية النجمة التركية.

وبقي اسم الفيلم مجهولًا لفترة طويلة، فيما قالت المصادر ان اسمه سيكون "النداء الأخير إلى اسطنبول" ومن الممكن أن يتم تغيير الاسم لاحقًا.

ويجمع هذا الفيلم النجمين التركيين بعد أن حققا سويًا نجاحًا كبيرًا في مسلسل العشق الممنوع الذي عرض قبل سنوات.