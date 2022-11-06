بيرين سات وزوجها بـ إطلالة متشابهة في حفل نيتفليكس.. وهذا ما قالته عن كيفانش تاتليتوغ!

حضرت النجمة التركية الشهيرة بيرين سات الحفل الذي أقامته المنصة الالكترونية "نيتفليكس" وذلك للترويج لعدد كبير من الأعمال الجديدة القادمة.

إطلالة بيرين سات وزوجها خلال الحفل

ظهرت النجمة التركية الشهيرة "بيرين سات" على السجادة الحمراء رفقة زوجها المغني "كنان دوغلو" بإطلالة غريبة وملفتة للنظر بشكل كبير.

وارتدت بيرين سات فستان قصير جداً باللون الفوشي والمزيّن بالزهور من دار أزياء فالنتينو العالمية، كما نسّقت معه جوارب طويلة بنفس اللون وحذاء بكعب عالي وضخم مطابق للون الفستان الفوشي.

أما زوجها كنان دوغلو فقد اختار أن تكون إطلالته مطابقة لإطلالة زوجته فقد ارتدى جاكيت بنفس لون فستانها الفوشي نسّقه مع هودي أسفله بنفس اللون وحذاء رياضي باللون ذاته أيضًا، إلا أنه اختار بنطال أسود معهما.

وتعرّضت بيرين للسخريّة بسبب اختيارها اللون الفوشي هي وزوجها لإطلالتهما خلال حفل "نيتفليكس"، حيث اعتبر البعض أن هذا التناسق مبالغ به بينهما.

بيرين سات تتحدّث عن كيفانش تاتليتوغ

تحدّثت النجمة التركية حول الفيلم الذي يجمعها مع النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" بعد غيابهما لسنوات عديدة منذ عملهما في "العشق الممنوع".

وقالت بيرين حول فيلم النداء الأخير إلى اسطنبول الذي يجمعها مع كيفانش تاتليتوغ بعد مرور سنوات: "كنّا جيدين للغاية ولقد نضجنا أكثر منذ العشق الممنوع، وكان العمل ممتع للغاية ونحن مرتاحين مع بعضنا البعض لأننا نعرف بعضنا جيداً".

ويشار بأن بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ قد اجتمعا منذ سنوات عديدة كأبطال للمسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع" والذي كان يدور حول فتاة صغيرة في السن تدعى "بيهتار" تتزوج من رجل كبير في السن من اجل أمواله ولكنّها تغرم في ابن أخيه لتبدأ التفاصيل.