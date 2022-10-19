بيلا حديد تتحدّث لأول مرة حول علاقة جيجي مع ليوناردو دي كابريو.. "غير متناسبين"

تحدّثت عارضة الأزياء الأميريكة ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" لاول مرة حول التي تجمع شقيقتها جيجي حديد مع النجم الهوليوودي الشهير "ليوناردو دي كابريو".

بيلا حديد تكسّر حاجز الصمت وتعبّر عن رأيها في علاقة شقيقتها

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة "بيلا حديد" رأيها حول العلاقة الرومانسية التي تجمع ما بين شقيقتها جيجي حديد وليوناردو دي كابريو والتي بدأت مؤخرًا وأثارت حالة من الجدل.

وأكّدت بيلا حديد بأن شقيقتها جيجي أفضل بكثير من أن تكون مع شخص مثل ليوناردو دي كابريو على حد تعبيرها، وقالت بهذا الخصوص: "جيجي أجمل وأفضل من أن تكون مع ليوناردو، وهي جيدة جداً بالنسبة له".

كما اوضحت عارضة الأزياء الشهيرة بان الطريقة التي تجاوز بها ليوناردو صديقته السابقة وانتقل بشكل سريع نحو علاقة جديدة مع جيجي أثارت مشاعر القلق لديها على شقيقتها.

وكشفت المصادر ان بيلا نقلت حالة القلق والشكوك التي تشعر بهم نحو علاقة شقيقتها جيجي وليوناردو، وأخبرت والدتها بانهما غير مناسبين لبعضهما.

علاقة جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

شوهدت جيجي حديد وليوناردو دي كابريو معاً في مدينة نيويورك الأمريكية الشهر الماضي كما أنهما اجتمعا معاً في العاصمة الفرنسية باريس خلال أسبوع الموضة، حيث التقط ليوناردو وهو يغادر الفندق الذي تقيم فيه جيجي حديد.

وكان ليوناردو دي كابريو قد انفصل عن حبيبته عارضة الازياء بعد علاقة استمرت اربع سنوات، دون الكشف عن الاسباب الرئيسية للانفصال.

وبالرغم من ان بيلا عبّرت عن رأيها تجاه ليوناردو وعلاقته بشقيقتها، كما ان بقية افراد العائلة غير سعيدين بهذه العلاقة، إلا ان جيجي ستستمرّ في رؤيته.