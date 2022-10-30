  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. بيلا حديد تتنكّر بهذه الشخصية الخيّالية بمناسبة الهالويين

بيلا حديد تتنكّر بهذه الشخصية الخيّالية بمناسبة الهالويين

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 10:25
بيلا حديد
بيلا حديد

يحتفل العالم في نهاية شهر أكتوبر من كل عام  وتحديدًا يوم 31 بمناسبة الهالويين أو  عيد القديسين حيث يحتفل الناس بهذا اليوم بتنكّرهم بأزياء مختلفة بالاضافة الى تقليد "خدعة او حلوى" الذي يتم في كثير من الدول العالمية.

اقرأ ايضاًبيلا حديد بحجاب وصدر مفتوح خلال تواجدها في قطر.. والحطة الفلسطينية زينتها الأساسيةبيلا حديد بحجاب وصدر مفتوح خلال تواجدها في قطر.. والحطة الفلسطينية زينتها الأساسية

ويحرص المشاهير بشكل خاص على التنكر بأزياء مختلفة بمناسبة الهالويين، ويبتكرون الكثير من الأفكار المميزة.

بيلا حديد تحتفل بالهالويين بزيّ المرأة الخارقة

من جانبها احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد  بيوم الهالويين على طريقتها الخاصة، حيث شاركت مجموعة من الصور والتي كشفت من خلالها عن الشخصية التي ستتنكّر بها في الهالويين.

وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بشخصية "المرأة السامّة" او  Poison Ivy وهي شخصيّة خيالية تظهر في القصص المصوّرة وعادةّ ما تظهر كعدوّة للبطل الخارق باتمان.

وارتدت بيلا جمسوت ضيّق ووضعت وشاح من ورق الشجر مشابه لزيّ المراة الخارقة في القصص المصوّرة كما ارتدت شعر مستعار بنفس لون شعر البطلة وهو اللون النحاسي.

بيلا حديد

 

اقرأ ايضاًبيلا حديد بحجاب وصدر مفتوح خلال تواجدها في قطر.. والحطة الفلسطينية زينتها الأساسيةبيلا حديد تتحدّث لأول مرة حول علاقة جيجي مع ليوناردو دي كابريو.. "غير متناسبين"

بيلا حديد تحضر المعرض الفلسطيني في قطر

شاركت عارضة الازياء ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" قبل عدة أيام مجموعة من الصور خلال حضورها المعرض الفلسطيني في دولة قطر حيث تواجدت هناك لحضور العديد من فعاليات الموضة.

وظهرت بيلا في قطر وهي ترتدي الحجاب مع ملابس ضيّقة وبقصة صدر مفتوحة، كما ظهرت وهي تضع الحطّة الفلسطينية خلال جولتها في المعرض.

كلمات دالة:بيلا حديداطلالات المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيراخبار المشاهيرعارضات ازياء

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...