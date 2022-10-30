بيلا حديد تتنكّر بهذه الشخصية الخيّالية بمناسبة الهالويين

يحتفل العالم في نهاية شهر أكتوبر من كل عام وتحديدًا يوم 31 بمناسبة الهالويين أو عيد القديسين حيث يحتفل الناس بهذا اليوم بتنكّرهم بأزياء مختلفة بالاضافة الى تقليد "خدعة او حلوى" الذي يتم في كثير من الدول العالمية.

ويحرص المشاهير بشكل خاص على التنكر بأزياء مختلفة بمناسبة الهالويين، ويبتكرون الكثير من الأفكار المميزة.

بيلا حديد تحتفل بالهالويين بزيّ المرأة الخارقة

من جانبها احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد بيوم الهالويين على طريقتها الخاصة، حيث شاركت مجموعة من الصور والتي كشفت من خلالها عن الشخصية التي ستتنكّر بها في الهالويين.

وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بشخصية "المرأة السامّة" او Poison Ivy وهي شخصيّة خيالية تظهر في القصص المصوّرة وعادةّ ما تظهر كعدوّة للبطل الخارق باتمان.

وارتدت بيلا جمسوت ضيّق ووضعت وشاح من ورق الشجر مشابه لزيّ المراة الخارقة في القصص المصوّرة كما ارتدت شعر مستعار بنفس لون شعر البطلة وهو اللون النحاسي.

بيلا حديد تحضر المعرض الفلسطيني في قطر

شاركت عارضة الازياء ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" قبل عدة أيام مجموعة من الصور خلال حضورها المعرض الفلسطيني في دولة قطر حيث تواجدت هناك لحضور العديد من فعاليات الموضة.

وظهرت بيلا في قطر وهي ترتدي الحجاب مع ملابس ضيّقة وبقصة صدر مفتوحة، كما ظهرت وهي تضع الحطّة الفلسطينية خلال جولتها في المعرض.