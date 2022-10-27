بيلا حديد بحجاب وصدر مفتوح خلال تواجدها في قطر.. والحطة الفلسطينية زينتها الأساسية

تتواجد عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد في دولة قطر، من اجل حضور أكثر من فعالية تتعلق بالموضة، حرصت قطر على إقامتها في هذه الفترة على أرضها قبيل بدء فعاليات كأس العالم 2022.

إطلالة بيلا حديد المثيرة في قطر

وأثارت عارضة الازياء العالمية جدلًا كبيرًا بسبب إطلالتها المختلفة التي حرصت على ارتدائها في أكثر من مناسبة، وحرصت بيلا على التواجد في افتتاح معرض "بغداد- مدينة الشعب" الذي أقيم في متحف الفن الإسلامي.

وتألقت عارضة الأزياء العالمية بإطلالة لافتة، حيث ارتدت طقم مكون من تنورة وبليزر ضيق باللون الأسود متوسط الطول، مع فتحة كبيرة من ناحية الصدر، وتزين الطقم بإزرار كبيرة ذهبية اللون، ووضعت غطاء الرأس الأسود.

بيلا حديد تزور المعرض الفلسطيني

كما حرصت بيلا حديد إلى جانب والدها رجل الأعمال محمد حديد على زيارة معرض "غزل العروض" وهو معرض يتناول تاريخ فلسطين، ومن المعروف أن بيلا دائمًا ما تحرص على التفاخر بأصولها الفلسطينية.

وارتدت عارضة الأزياء الشهيرة جمبسوت باللون الأحمر فضفاض باكمام طويلة، كما وضعت بيلا على رأسها الحطّة الفلسطينية كزينة لشعرها، وشاركت صورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام" مع متابعينها.

وعلّقت بيلا على الصورة بقولها: "حطّت الطائرة في الدوحة وتوجّهت بشكل مباشر لمشاهدة معرض فلسطين.. هذا المعرض سياخذ الزوّار الى رحلة اكتشاف التطريز والنسيج الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.. جعلني هذا العرض أبكي وأنا فخورة بجذوري الفلسطينية، أحبك يا قطر وأحب فلسطين".