بيلا حديد تحتفل بعيد ميلادها من خلال صور من طفولتها.. ووالدها يصفها بـ "أميرة الناصرة"

احتفلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "بيلا حديد" بعيد ميلادها السادس والعشرين يوم الأحد الماضي، وذلك وسط عائلتها وأصدقائها.

عائلة عارضة الأزياء بيلا حديد تحتفل بها

هنأت والدة عارضة الأزياء بيلا "يولاندا حديد" ابنتها بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام".

ونشرت يولاندا مجموعة من الصور القديمة لابنتها بيلا حديد والتي أظهرت طفولتها منذ ولادتها حتى جميع مراحل حياتها، حيث ظهرت في احدى الصور وهي ما تزال طفلة رضيعة في حضن والدتها.

كما ظهرت بيلا في إحدى الصور في مرحلة الطفولة وقد بدت منهكة وغلب عليها النعاس، وعلّقت يولاندا: "أنا أشعر بالملل من جلسة تصوير والدتي".

أما والدها رجل الأعمال الأمريكي من أصول فلسطينية محمد حديد فكانت لديه معايدة مختلفة وخاصة لابنته، حيث نشر مقطع فيديو يضم ما قامت به بيلا في اكثر من مناسبة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وعلّق: "اليوم ميلاد أميرة الناصرة، التي لا تعرف الخوف، كما انها محبة لكل رجل وامرأة وتدافع عن وطنها فلسطين، ونحن نقدّرك كوالدين وكلاجئة فلسطينية فأنت ملكة".

النجوم يعايدون بيلا حديد

شارك أيضاً أنور حديد شقيق عارضة الأزياء صورة عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وكتب: "أحبك وعيد ميلاد سعيد أنت افضل انسان على وجه الأرض وانا سأحارب لأجلك".

بالإضافة الى عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبلالتي شاركت صورة رفقة بيلا وعلّقت عيلها: "عيد ميلاد سعيد أنت أجمل شخص متواضع أتمنى لك يوم رائع ومميّز".