بيلا حديد تظهر في عرض Coperni عارية.. وتدخل التاريخ بفستان من الطلاء الأبيض

اختتمت عارضة الازياء الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" عرض أزياء Coperni بطريقة غير عادية وخارجة عن المألوف والتي تصدرها حديث السوشال وتدخلها التاريخ.

تفاصيل إطلالة بيلا حديد خلال عرض Coperni

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة على منصة العرض عارية تماماً دون ملابس والذي وصف بالخارج عن المألوف، وجعلها حديث الجمهور.

ولكن سرعان ما بدأ القائمون على العرض والأزياء برشّها بطلاء باللون الأبيض بطريقة سريعة وفنيّة وتحوّل هذا الطلاء بطريقة سحريّة إلى فستان أبيض بعد ان تجمّد، حيث انه تقنية جديدة من الطلاء التي تتحول إلى قماش بطريقة مميزة.

لتظهر عارضة الأزياء الأمريكية في النهاية مرتدية فستان متوسط الطول ومزيّن بفتحة جانبية وبأكتاف منسدلة باللون الأبيض، مما تسبب بدهشة الحضور بأكمله، حيث وصف نقّاد الموضة بان هذا العرض وهذه اللحظة تحديداً ستدخل تاريخ الأزياء والموضة من خلال بيلا حديد.

وكانت هذه المادّة السحرية هي من صناعة مانيل توروس حيث جمع كوبرني ما بين الأزياء والتكنولوجيا خلال هذا العرض وهو على خطى المصمم ألكسندر ماكوين خلال عام 1999.

بيلا حديد تدخل التاريخ في هذا العرض

انتشر الفيديو من عرض أزياء كوبريني والذي ظهرت فيه عارضة الأزياء من أصول فلسطينية عارية ثم ارتدت فستان من الرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خيالي حيث حصل على نسبة عدد مشاهدات كبيرة خلال ساعات قليلة.

وقدّمت حديد مجموعة جديدة من ازياء ربيع وصيف عام 2023 حيث تنوّعت ما بين الاطلالات الكلاسيكية والكاجوال.