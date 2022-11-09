بيلا حديد عارية وتكشف عن وجود كدمات على جسدها مثيرة قلق الجمهور.. إليك التفاصيل

أثارت عارضة الازياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد جدلًا كبيرًا بين المتابيعن وذلك بعد ان نشرت صورة شخصية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيها وهي على سرير المسشفى.

وتسببت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بحالة من القلق بين ملايين المتابيعن لها حول العالم بعد أن نشرت صورة لها عارية وتظهر بحالة مزرية، داخل المستشفى

تفاصيل حالة بيلا حديد

وظهرت بيلا حديد في الصور التي نشرتها وهي تجلس على السرير عاريّة مع إعطاء ظهرها للكاميرا، حيث لم تظهر ملامح وجهها في الصورة، وكشفت هذه الصورة عن وجود العديد من الكدمات التي تغطّي جسدها بالكامل.

كما كشفت بيلا في صورة أخرى ساقها والتي ظهر عليها صورة لكدمة كبيرة جداً وكدمات صغيرة، بالاضافة الى انها نشرت صورة ثالثة تحتوي ابرة مليئة بالدم.

وكانت هذه الصور قد أحدثت جدلًا كبيرًا بين المتابعين الذين عبّروا عن قلقهم الشديد على بيلا متسائلين حول الأسباب التي أدّت بها الى هذه الحالة، وفيما إذا كانت تعاني من مشكلة صحية خطيرة.

بيلا حديد في قطر

يشار بان عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" تواجد في الفترة الأخيرة في دولة قطر، لحضور عدد من الفعاليات، كما حرصت على زيارة المعرض الفلسطيني.

وشاركت بيلا العديد من الصور لها خلال تواجدها في الصحراء القطرية، بالاضافة الى صور لها وهي تستمتع ببعض الطقوس الشرقية، وزيارة الكثير من الأماكن في قطر.

وتعتبر هذه الزيارة الاولى لعارضة الأزياء الشهيرة لدولة قطر، وحرصت بيلا على مشاركة جمهورها تفاصيل رحلتها.